Apple se prepara para competir com Amazon e Google no mercado de câmeras inteligentes

A Apple está planejando uma nova incursão no mercado de câmeras inteligentes para casa, com previsão de lançamento para 2026. A entrada da empresa nesse segmento colocará a Apple em confronto direto com empresas já estabelecidas, como Amazon e Google, que dominam o setor com suas linhas Ring e Nest, respectivamente. Este mercado global já está consolidado, com embarques anuais de 30 a 40 milhões de unidades de câmeras inteligentes.

Enquanto os concorrentes integram IA generativa em seus dispositivos para ampliar a funcionalidade — a Amazon já utiliza a IA para busca avançada nas câmeras Ring e o Google continua a melhorar os recursos de IA nas câmeras Nest —, a Apple parece apostar na integração com seu próprio ecossistema e em um histórico de compromisso com segurança e privacidade para diferenciar seu produto. A Apple projeta vendas anuais de mais de 10 milhões de unidades, volume que corresponde a cerca de um quarto do mercado global atual.

Dentre os principais diferenciais, a Apple deve oferecer integração avançada com dispositivos e serviços já populares da marca, como o HomeKit e a assistente virtual Siri, buscando proporcionar uma experiência de usuário fluida e familiar aos consumidores da marca.

Este foco também poderia elevar o padrão de segurança da indústria, caso se confirmem rumores de suporte ao HomeKit Secure Video, que oferece criptografia de ponta a ponta, elemento que fortalece a política de privacidade que a Apple já aplica em outros produtos.

Parcerias e novos dispositivos fortalecem a linha de produtos para casa

A estratégia da Apple para o segmento de casas inteligentes inclui uma parceria de produção com a Goertek, empresa chinesa especializada em tecnologia, e o uso do silício próprio da Apple, permitindo maior controle sobre processamento e desempenho. Além disso, especula-se que a Apple está desenvolvendo um tablet inteligente, apelidado de J490, que deve ser lançado em 2025, antes da câmera inteligente.

Este dispositivo, com tela de aproximadamente seis polegadas, teria funcionalidades avançadas de controle doméstico e integração total com a Siri e a plataforma de IA da Apple.

O tablet deve funcionar como um hub central para o controle de dispositivos inteligentes, oferecendo recursos como FaceTime, Apple Music e suporte ao HomeKit. Os preços, especulados entre US$ 500 e US$ 1.000, posicionam o dispositivo em uma faixa premium, mas reforçam a visão de longo prazo do CEO Tim Cook, que busca estabelecer a Apple como uma competidora significativa no mercado de automação residencial após anos de desenvolvimento.

A Apple, com essas inovações, visa recuperar espaço em um setor onde Amazon e Google já consolidaram suas posições. Resta saber como a marca vai navegar em um mercado altamente competitivo e repleto de recursos avançados.