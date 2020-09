Apple e Google lançam novo sistema automático de rastreamento de covid

O Google, de propriedade da Alphabet, e a Apple anunciaram nesta terça-feira um novo sistema que permitirá às autoridades de saúde pública usar smartphones para auxiliar no rastreamento de contatos sem a necessidade de desenvolver um aplicativo.

O novo sistema — chamado Exposure Notifications Express — permitirá que as autoridades de saúde pública enviem um pequeno arquivo de configuração à Apple e ao Google. As empresas então usarão o arquivo para configurar sistemas nos quais os proprietários de telefones possam participar, a fim de determinar se estiveram perto de alguém testou positivo para coronavírus.

No caso dos iPhones, uma nova versão do sistema operacional iOS que está sendo lançada nesta terça-feira alertará os usuários se um sistema de notificação de exposição das autoridades locais de saúde está disponível e permitirá que os usuários o configurem sem baixar novos aplicativos. Em dispositivos Android, os usuários também receberão uma notificação do sistema operacional do telefone, mas ainda terão de baixar um aplicativo.

As duas empresas disseram que Maryland, Nevada, Virginia e Washington DC serão os primeiros lugares nos Estados Unidos a usar o novo sistema. Seis estados americanos e cerca de 20 países lançaram aplicativos similares baseados em uma tecnologia anterior da Apple e do Google nas últimas semanas, sem maiores problemas.

No entanto, a eficácia dos aplicativos em ajudar a diminuir a propagação do vírus permanece uma questão importante. A maioria dos governos não está monitorando detalhadamente os dados sobre o uso dos aplicativos priorizando a privacidade dos usuários.