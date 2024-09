ByteDance busca empréstimo de US$ 9,5 bilhões — o maior pedido já feito na Ásia

ByteDance, a empresa chinesa que é dona do TikTok, está buscando um empréstimo de US$ 9,5 bilhões, o que seria a maior linha de crédito corporativa denominada em dólares na Ásia, exceto o Japão, segundo fontes próximas ao assunto.

Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan são os coordenadores do financiamento, que possui um prazo de três anos, com a possibilidade de extensão para até cinco anos, de acordo com a Bloomberg.

O tamanho da linha de crédito é maior do que o inicialmente esperado, refletindo a intenção da ByteDance de aproveitar o mercado de empréstimos asiático, que atualmente está repleto de liquidez, apesar do baixo fluxo de negócios.

O volume de empréstimos em dólares na Ásia, excluindo o Japão e instalações bilaterais, caiu 44% no primeiro semestre do ano, chegando a cerca de US$ 45,5 bilhões, o nível mais baixo desde 2010, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Parte dos recursos do novo financiamento será utilizada para refinanciar uma linha de crédito de US$ 5 bilhões obtida pelo grupo em 2021. Além disso, o dinheiro será destinado a capital de giro, conforme informações das mesmas fontes.

Expansão para além das redes sociais

Fundada em 2012 e com sede em Pequim, a ByteDance rapidamente se tornou uma das principais empresas de mídia social na China, sendo a criadora do aplicativo de vídeos curtos Douyin. Nos Estados Unidos, o TikTok tem sido um ponto de tensão nas relações entre os dois países nos últimos anos.

A ByteDance busca expandir suas operações para além da publicidade online, explorando áreas como e-commerce e inteligência artificial generativa. Na China, a empresa está entre as gigantes da tecnologia que investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento de modelos de linguagem avançados e aplicativos no estilo do ChatGPT.