Antes de anúncio da Apple, Meta apresenta novo capacete de realidade virtual

A Meta revelou, nesta quinta-feira, 1º, sua nova linha de capacetes de realidade virtual Quest, apenas alguns dias antes de um aguardado anúncio da Apple que promete provocar uma mudança no mercado desses dispositivos.

O Quest 3 de nova geração com desempenho melhorado e design mais fino estará disponível no fim deste ano ao preço inicial de US$ 500 (cerca de R$ 2,5 mil), anunciou o chefe da Meta, Mark Zuckerberg, em postagem no Instagram.

Zuckerberg descreveu o novo modelo de capacete como o "mais poderoso até agora" já lançado pela Meta e prometeu oferecer a melhor forma de experimentar as realidades virtual e mista sem o uso de fios.

Acrescentou que mais detalhes serão divulgados na conferência anual de desenvolvedores Meta Connect, em 27 de setembro.

Enquanto isso, o preço inicial dos dispositivos atualmente disponíveis Quest 2 cairá para US$ 300 (cerca de R$ 1,5 mil), segundo a Meta.

Contexto

Durante uma reunião de acionistas da empresa nesta semana, Zuckerberg disse que o gigante tecnológico continua dedicado a construir um futuro em que a vida na internet transcorra em mundos virtuais denominados metaversos.

Espera-se que a Apple apresente um aperitivo de seu novo equipamento de realidade virtual ou capacete de realidade aumentada (AR) na próxima segunda-feira, segundo rumores que circulam há muito tempo, dentro de uma conferência mundial anual de desenvolvedores, atraindo programadores e companhias de software para que comecem a proporcionar conteúdo.

"Por todos os relatos, esperava-se que a Apple lançasse um produto que fosse mais como óculos de grife do que como um capacete de videogame, mas será algo muito mais volumoso", antecipou o analista principal da Insider Intelligence, Yory Wurmser.

A ideia é colocar o dispositivo nas mãos dos primeiros usuários e desenvolvedores e assentar as bases para o lançamento de dispositivos virtuais de realidade mista mais inovadores nos próximos anos, acrescentou Wurmser.