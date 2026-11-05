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Micron pausa projeto de fábrica de até US$ 4,5 bilhões em Taiwan

Disputa trabalhista lança incerteza sobre expansão em Taoyuan; empresa afirma que suas operações seguem normais

Produção de chips da Micron em imagem de arquivo: projeto de expansão em Taiwan foi pausado, segundo a Bloomberg (Divulgação)

Produção de chips da Micron em imagem de arquivo: projeto de expansão em Taiwan foi pausado, segundo a Bloomberg (Divulgação)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11h07.

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RESUMO ＋

A Micron pausou um projeto de fábrica de memórias em Taoyuan, Taiwan, em meio a uma disputa trabalhista. O investimento previsto era de US$ 3 bilhões a US$ 4,5 bilhões. A empresa afirmou que suas operações na ilha seguem normais, sem responder especificamente sobre a obra. O conflito envolve remuneração e participação dos empregados nos resultados. A pausa coloca em dúvida uma expansão futura, mas não confirma interrupção das entregas atuais nem cancelamento definitivo da fábrica.

A Micron pausou nesta quinta-feira, 5, um projeto de fábrica de chips de memória em Taoyuan, Taiwan, em meio a uma disputa trabalhista. O investimento previsto era de US$ 3 bilhões a US$ 4,5 bilhões, segundo a Bloomberg.

A decisão lança incerteza sobre parte dos planos de expansão industrial da companhia. Segundo a reportagem, permaneceriam apenas trabalhos necessários à segurança do local antes do congelamento da construção.

A Micron afirmou que suas operações em Taiwan continuam normais, sem responder especificamente sobre o projeto.

A disputa é sobre a divisão dos resultados

O conflito trabalhista vinha se desenrolando antes da notícia sobre a obra. Em 21 de outubro, a Micron e o sindicato de Taichung anunciaram um acordo, mas as negociações com o sindicato de Taoyuan continuavam sem solução.

Os sindicatos reivindicavam um mecanismo permanente de distribuição de 15% do lucro operacional aos empregados e criticavam a falta de transparência do programa de incentivos. Em Taoyuan, 1.994 dos 2.012 participantes de uma votação apoiaram a autorização para greve.

A negociação envolve como os trabalhadores participam dos resultados da fabricante de memórias.

A autorização abriu caminho para uma paralisação, sem significar, por si só, que a produção havia sido interrompida. O acordo anunciado em Taichung também não encerrava automaticamente a disputa em Taoyuan.

A resposta da Micron passou por novos bônus

Em 22 de outubro, a Micron anunciou um bônus trimestral global vinculado aos resultados, além dos incentivos anuais. Segundo a Reuters, o pagamento seria feito metade em dinheiro e metade em ações.

A discussão sobre quanto distribuir aos empregados ocorre em um setor no qual os investimentos levam tempo para se transformar em produção. A disputa por custos e preços de memória também envolve fabricantes e clientes, que dependem dessa capacidade para planejar seus produtos.

Por que uma fábrica de memória importa para a IA

As memórias abastecem os processadores com os dados necessários ao trabalho. A HBM, sigla para memória de alta largura de banda, foi desenvolvida para movimentar grandes volumes de informação e tem papel central em sistemas de inteligência artificial.

O fornecimento de memória para empresas de IA ajuda a explicar a atenção sobre a expansão da Micron. A notícia sobre Taoyuan, porém, não detalha qual geração de produto seria fabricada na nova unidade.

Uma obra pausada muda a perspectiva de expansão; não comprova uma queda imediata nas entregas.

O efeito sobre o mercado dependerá da duração da pausa, da capacidade prevista e das condições de retomada. Para compradores de chips e equipamentos, inclusive no Brasil, são esses dados que permitirão avaliar se o impasse afetará prazos ou disponibilidade. Até agora, não há confirmação de cancelamento definitivo do projeto.

Perguntas frequentes

Qual projeto da Micron foi pausado em Taiwan? ＋

A Bloomberg informou uma pausa no projeto de uma fábrica de memórias em Taoyuan. A notícia associa a decisão a uma disputa trabalhista.

Quanto a Micron pretendia investir na fábrica? ＋

O investimento previsto era de US$ 3 bilhões a US$ 4,5 bilhões, segundo pessoas ouvidas pela Bloomberg. O valor descreve o orçamento do projeto, não uma despesa já inteiramente realizada.

As fábricas atuais da Micron em Taiwan pararam? ＋

A empresa afirmou à Bloomberg que suas operações continuavam normais. A resposta não esclareceu especificamente a situação da nova obra.

O que os sindicatos da Micron reivindicam? ＋

As reivindicações envolvem remuneração, transparência dos incentivos e participação nos resultados. Os sindicatos defendiam um mecanismo permanente de distribuição de 15% do lucro operacional aos empregados.

A Micron anunciou novos bônus aos empregados? ＋

Sim, anunciou em outubro um bônus trimestral global ligado aos resultados, além dos incentivos anuais. Segundo a Reuters, o pagamento seria dividido igualmente entre dinheiro e ações.

A pausa significa que a fábrica foi cancelada? ＋

Não há confirmação de cancelamento definitivo. O impacto sobre a expansão dependerá do tempo de interrupção e das condições de retomada do projeto.

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