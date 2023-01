Companhia aérea da Amazon chega ao mercado da Índia

A Amazon, que desde 2016 também opera no complicado setor das companhias aéreas, anunciou que o seu braço indiano também terá uma pequena frota de aviões de frete para expandir as operações de logística no país.

O plano é oferecer um maior volume e entregas mais rápidas e suprir a demanda dos clientes do serviço Prime.

A gigante conta, em um primeiro momento, com dois Boing 737- 800 da companhia Quikjet Cargo Airlines para realizar entregas em três localidades, Hyderabad, Delhi e Mumbai.

A estreia do serviço aconteceu na segunda-feira, 23, em Hyderabad e foi acompanhada pelo ministro indiano, Telangana Kalvakuntla Taraka Rama Rao e representantes da Amazon no país.

“O lançamento apoiará mais de 1,1 milhão de vendedores no país, permitindo um grande crescimento de negócios auxiliares, como transporte e aviação, e gerando inúmeras oportunidades de trabalho”, disse Akhil Saxena, vice-presidente de atendimento ao cliente da Amazon.

O Amazon Prime Air, ainda em testes, pretende realizar entregas no período de uma hora após o pedido ter sido feito.