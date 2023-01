O que há de novo no MacBook Pro de 2023? Confira os detalhes da versão mais recente do notebook

Há novidades da Apple para quem pensa em comprar um MacBook Pro neste ano. A empresa apresentou na terça-feira, 17, uma série de atualizações para a linha mais parruda dos notebooks da marca.

Aos olhos, o design dos modelos de 14 e 16 polegadas seguem muito similar ao do ano anterior. Contudo, sai de cena a complicada Touch Bar, e entram novos botões físicos com funções similares. Junto disso, o principal avanço são os chips atualizados M2 Pro e M2 Max, que prometem potência de sobra para atividades profissionais.

A garantia da Apple se dá pelo fato dos processadores terem mais núcleos de GPU do que o M1 Pro e o M1 Max — são até 12 núcleos de CPU e até 38 núcleos de GPU. Em termos de RAM, os chips chegam a 96 GB.

O M2 Pro tem versões com 10 e 12 cores de CPU, até 32 GB de RAM unificada e 19 cores de GPU. Com essa configuração, o chip garante um acréscimo de velocidade de 40% em relação à versão anterior do chip no programa da Adobe Photoshop.

Já o M2 Max tem 12 núcleos de CPU, até 96 GB de RAM com largura de banda de 400 GB/s e GPU de 38 núcleos.

A Apple promete um desempenho 20% melhor que o M1 Max. O novo chip é 30% mais rápido ao trabalhar com apps como o Cinema 4D e o DaVinci Resolve.

Conectividade se mantém

O modelo de 2023 não altera a disponibilidade de uma porta HDMI, apresentada a partir do modelo de 2021.

A novidade é que agora ela oferece suporte a telas 8K em 60 Hz e 4K em 240 Hz. O notebook também tem suporte ao Wi-Fi 6E, padrão que usa a faixa de 6 GHz para conexões mais rápidas.

Quanto custa o Macbook Pro de 2023?

No Brasil, os modelos com M2 Pro saem por R$ 23.999 (14 polegadas) e R$ 29.999 (16 polegadas), enquanto os notebooks com M2 Max custam R$ 36.999 (14 polegadas) e R$ 40.999 (16 polegadas).

Para o mercado norte-americano, o MacBook Pro de 14 polegadas com M2 Pro custa a partir de US$ 1.999, enquanto a versão de 16 polegadas sai por US$ 2.499.

Com chips M2 Max, o modelo de 14 polegadas sai por US$ 3.099, enquanto o de 16 custa US$ 3.499.

Por lá, as pré-vendas começaram na terça, 17, e os aparelhos começam a chegar nas lojas no dia 24.