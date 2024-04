Amazon: o que esperar do balanço que será divulgado hoje?

A Amazon vai divulgar seu balanço trimestral nesta terça-feira, dando continuidade a uma onda de resultados das Big Techs que até agora impressionaram Wall Street.

Segundo o Yahoo Finance, espera-se que a empresa ofereça atualizações sobre o progresso do seu desenvolvimento de Inteligência Artificial, como está seu lucrativo negócio na nuvem e o crescimento do seu segmento de publicidade.

O balanço da Amazon chegará uma semana depois que a Microsoft registrou um trimestre impressionante, superando as expectativas com seu negócio de computação em nuvem, campo em que a Amazon lidera com 30% da fatia do mercado.

Veja o que Wall Street espera para algumas das métricas do quarto trimestre fiscal da empresa, segundo o Yahoo Finance:

Receita: US$ 142,6 bilhões esperados (US$ 127,4 bilhões no primeiro trimestre de 2023)

Lucro ajustado por ação: $ 0,82 esperado ($ 0,31 no primeiro trimestre de 2023)

Lojas online: US$ 54,8 bilhões esperados (US$ 51,1 bilhões no primeiro trimestre de 2023)

Amazon Web Services: US$ 24,1 bilhões esperados (US$ 21,4 bilhões no primeiro trimestre de 2023)

Publicidade: US$ 11,8 bilhões esperados (US$ 9,5 bilhões no primeiro trimestre de 2023)

A Amazon vê potencial para iniciativas de IA gerarem dezenas de bilhões de dólares para seus negócios em nuvem. O CEO Andy Jassy disse em uma carta anual aos acionistas no início deste mês que "a IA generativa pode ser a maior transformação tecnológica desde a nuvem (que por si só ainda está nos estágios iniciais) e talvez desde a Internet”.

A Amazon, que se posicionou como líder em IA, é outro participante na corrida para reivindicar participação de mercado e lançar novos serviços ao consumidor. Em março, a Amazon aumentou seu investimento na startup de IA, Antrópico, investindo mais US$ 2,75 bilhões para elevar montante no negócio para US$ 4 bilhões.