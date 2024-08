Primeiro condicionador do Brasil, Neutrox investe R$ 30 milhões para voltar a ser 'love brand'

Provavelmente você tem alguma lembrança com a Neutrox, uma das marcas de condicionador de cabelo mais conhecidas do país — e um fenômeno nos anos 1980.

A tradicional embalagem amarela com tampa vermelha foi líder de vendas por quase três décadas, desde que foi criada em 1974. Aliás, foi o primeiro hidratante para cabelo do país. Para além do banho, se popularizou muito ao ser usada pelas pessoas depois que saiam do mar ou da piscina.

Não à toa, mesmo sem tanta representatividade nos últimos anos como tinha no passado, segue sendo uma das marcas mais lembradas pelos consumidores. Uma pesquisa realizada pela Flora, indústria dona da Neutrox desde 2011, indica que 8 em cada 10 mulheres reconhecem o condicionador.

É com foco nessa memória afetiva que a Flora, indústria de cosméticos e produtos de higiene da J&F Participações, também detentora da JBS, está investindo cerca de 30 milhões de reais para relançar a Neutrox.

Além de uma marca atualizada, a empresa vai lançar seis novas linhas com fórmulas exclusivas. O movimento segue a estratégia adotada pela Flora nas marcas OX, Kolene e Karina, que passaram por processos semelhantes de relançamento nos últimos anos.

“A Flora criou uma unidade de cabelos há quatro anos. Desde então, esse braço cresceu 170% em faturamento”, diz Daniel Tiraboschi, diretor da unidade de negócio Cabelos da Flora. “Começamos o relançamento com outras marcas, e deixamos um momento exclusivo para Neutrox. Escolhemos agora porque a marca está comemorando 50 anos e porque entendemos que precisávamos inovar, nos conectar com essa nova geração”.

A pesquisa que a Flora fez mostra mesmo essa necessidade. Se oito em cada dez mulheres conhecem Neutrox, o número cai quando se fala em jovens entre 18 e 24 anos: nesse cenário, só metade das jovens brasileiras conhecem a linha.

Quais são as metas com o relançamento

Atualmente, a Neutrox está presente em cerca de 100.000 pontos de venda pelo Brasil. Tiraboschi acredita que esse número deve dobrar nos próximos meses.

“Queremos estar presente em 200.000 pontos de venda, mas além disso, queremos que cada ponto de venda tenha a linha completa, não apenas o tradicional”, diz.

Esses pontos de venda são de farmácias e supermercados a lojas populares.

A expectativa é que Neutrox represente 30% da receita da unidade de cabelos da Flora, que por sua vez, representa 20% de toda a indústria.

Considerando que a Flora faturou 2,2 bilhões de reais em 2023, a unidade de Cabelos foi responsável por cerca de 440 milhões de reais. E a Neutrox deve representar cerca de 130 milhões de reais desse montante.

O investimento de 30 milhões de reais é dividido em duas partes. A primeira, de 10 milhões de reais, acontece agora, com o redesenho da marca e o novo lançamento. Já os 20 milhões de reais serão aplicados ano que vem para consolidar a nova linha no mercado.

“O amarelo com a tampa vermelha, nosso clássico, continuará, mas com uma melhora em termos de formulação”, diz Daniel. “A linha vem com nova fórmula, novas fragrâncias, mas ainda vai conseguir identificar seu Neutrox. Além do amarelo com vermelho, colocamos outras cinco novas linhas, sempre atendendo uma necessidade de cabelo: óleos, força, uma para purificar, cachos e uma linha mar e piscina”.

Foram feitos mais de 40 testes nos últimos anos para alcançar este resultado e fazer o lançamento.

Quando os novos Netrox devem chegar ao mercado

A Flora apresenta nesta quarta-feira, 28, a nova marca para cerca de 200 clientes. É o momento de largada, em que o produto começará a ser vendido. A expectativa é que já esteja nas prateleiras em outubro, mais tardar em novembro.

O preço do produto não deve mudar. Ou seja, a pegada democrática, de acesso, deve continuar. Mas Daniel garante que mesmo consumidoras de classes mais altas também compram Neutrox, principalmente pelo apego à marca.

Para ajudar a impulsionar ainda mais a marca, há outras estratégias de marketing no radar. Uma delas é se associar com a Confederação Brasileira de Ginástica. O patrocínio engloba a exposição da marca nos uniformes de treino e nas entrevistas dos atletas, além de materiais como placas, backdrops e no tablado de ginástica, bem como a presença digital nas redes sociais e no site oficial da CBG. Duas das atletas olímpicas, Jade Barbosa e Flávia Saraiva, são, inclusive, embaixadoras da marca.