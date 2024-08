Como conseguir seu green card investindo no exterior?

Obter um green card, que concede residência permanente nos Estados Unidos, é um objetivo para muitos estrangeiros que desejam viver e trabalhar no país. Uma das maneiras de conseguir o green card é através do investimento no exterior, mais especificamente pelo programa EB-5. Este programa permite que investidores qualificados obtenham o green card ao realizar investimentos substanciais em projetos nos Estados Unidos. A seguir, veja como você pode conseguir seu green card investindo no exterior.

1. Entenda o programa EB-5

O programa EB-5 foi criado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1990 para estimular a economia norte-americana através da criação de empregos e investimentos de capital por investidores estrangeiros. Para se qualificar, o investidor deve cumprir certos requisitos, incluindo o investimento de uma quantia mínima e a criação de empregos para trabalhadores americanos.

2. Quantia mínima de investimento

O investimento mínimo exigido pelo programa EB-5 é de $1,05 milhão em qualquer negócio nos EUA. No entanto, se o investimento for feito em uma Área de Emprego Alvo (Targeted Employment Area - TEA), que pode ser uma área rural ou uma área com alta taxa de desemprego, o valor mínimo de investimento é reduzido para $800 mil. É importante notar que esses valores podem ser ajustados periodicamente pelo governo dos EUA.

3. Criando empregos nos EUA

Um dos principais requisitos do programa EB-5 é que o investimento deve criar ou preservar pelo menos 10 empregos em tempo integral para trabalhadores americanos dentro de um período de dois anos. Esses empregos podem ser diretos, como funcionários da empresa em que o investimento foi realizado, ou indiretos, gerados como resultado do impacto econômico do investimento.

4. Escolha do investimento

Os investidores podem optar por investir diretamente em um novo negócio ou em um projeto existente, como imóveis, hotéis ou outros empreendimentos. Outra opção é investir através de um Centro Regional aprovado pelo USCIS (Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos), que gerencia fundos de vários investidores e canaliza o capital para projetos econômicos aprovados.

5. Processo de solicitação

O processo de solicitação do green card através do programa EB-5 começa com a apresentação do formulário I-526, Petition by Alien Investor. Este formulário deve demonstrar que o investimento foi feito ou está em processo de ser feito, e que ele atenderá aos requisitos do programa. Após a aprovação do I-526, o investidor e sua família imediata podem solicitar o green card condicional de dois anos, durante o qual devem cumprir os requisitos de investimento e criação de empregos.

6. Remoção das condições

No final do período condicional de dois anos, o investidor deve apresentar o formulário I-829, Petition by Entrepreneur to Remove Conditions on Permanent Resident Status. Este formulário deve demonstrar que o investimento foi mantido e que os empregos foram criados. Se aprovado, as condições do green card são removidas e o investidor e sua família se tornam residentes permanentes dos Estados Unidos.

Por que você deve saber sobre green card

O programa EB-5 é uma das formas mais diretas de obter um green card investindo no exterior. No entanto, o processo envolve requisitos rigorosos e um investimento financeiro substancial. É essencial que os investidores interessados procurem orientação de consultores e advogados especializados em imigração e investimentos nos Estados Unidos para garantir que todas as exigências legais sejam cumpridas. Com o planejamento adequado, o programa EB-5 pode ser uma via eficiente para obter a residência permanente nos Estados Unidos e aproveitar as oportunidades que o país oferece.