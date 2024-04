Como Dell e NVIDIA facilitam a implementação de projetos de IA generativa nas empresas

A inteligência artificial, em especial com as aplicações generativas (GenAI), tem provocado transformações na sociedade e mudanças na forma como as empresas fazem negócios. Para acelerar a construção de soluções baseadas nessa tecnologia, Dell e NVIDIA oferecem uma ampla variedade de ferramentas que facilitam a jornada de transformação com IA.

Reforçando uma parceria entre duas lideranças no mercado de inteligência artificial, as empresas anunciaram durante a NVIDIA GTC 2024, conferência dedicada a desenvolvedores, um novo conjunto de tecnologias para simplificar a criação e a implementação de aplicações de IA generativa e acelerar a inovação.

Um dos principais destaques do evento foi o lançamento da solução Dell AI Factory com NVIDIA. Trata-se de uma solução conjunta, combinando as soluções de infraestrutura líder da Dell com as soluções avançadas de IA da NVIDIA, que visa simplificar a implementação de GenAI, seja com implantações no local (on-premises), seja em data centers, seja na borda (edge), seja na nuvem.

A Dell AI Factory com NVIDIA se diferencia por oferecer suporte a uma ampla variedade de implementação de casos de uso tanto para IA tradicional como para IA generativa, incluindo serviços profissionais, flexibilidade de pagamento e uma abordagem colaborativa para impulsionar a inovação. A parceria também se destaca no desenvolvimento de sistemas avançados de IA em diversas configurações, inclusive baseados no uso dos mais recentes chips NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip e arquiteturas de refrigeração líquida de alta densidade.

As novas ferramentas auxiliam empresas de ponta a ponta no processo de implementação, sem deixar de lado a preocupação com a segurança de dados e altos padrões de governança, fundamentais para usuários corporativos. São aceitos vários casos de uso e aplicações e todo o ciclo de vida da GenAI é acompanhado, desde a criação e ajustes de modelos até o aumento e a inferência.

Para os gestores, uma boa notícia: ao operar em um sistema de Pay as You Go, a novidade permite que o cliente só pague pelo que efetivamente usar.

O modelo evita a necessidade de um grande investimento inicial, o que viabiliza maior agilidade na implementação e adoção de inteligência artificial e maior flexibilidade de acordo com as necessidades financeiras e tecnológicas.

Dell e NVIDIA na vanguarda da IA

A união de dois gigantes, um deles líder em infraestrutura para data centers e o outro em hardware e software destinados à inteligência artificial, tem como objetivo facilitar a adesão da IA generativa para uma ampla variedade de aplicações empresariais a fim de acelerar a inovação e alavancar os negócios.

“Essa colaboração destaca o compromisso que temos em impulsionar a IA e a IA generativa, com uma plataforma integrada de processamento e dados, com mais desempenho, segurança e facilidade de programação. Essa agilidade e custos mensais até 3 vezes menores do que existia no mercado até hoje viabilizarão mais projetos aqui no Brasil”, resume Bruno Assaf, Country Director Dell ISG Brasil.

Marcio Aguiar, diretor de Enterprise Sales da NVIDIA para América Latina, afirma que a companhia está focada em trazer novos conceitos para que os clientes possam se tornar mais ágeis e competitivos no mercado.

"Investimos em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar tecnologias voltadas para GenAI e contamos com parceiros estratégicos e empresas líderes em diversas indústrias, como a Dell, para ofertar, integrar e implantar nossas soluções e aplicações”, explica.

Aguiar destaca como exemplo o anúncio da arquitetura NVIDIA Blackwell, que permite que as organizações criem e executem IA generativa em tempo real em grandes modelos de linguagem (LLMs) de trilhões de parâmetros com uma redução de 25 vezes nos custos e menor consumo de energia.

“Com o lançamento da Blackwell e a parceria da Dell Technologies nessa jornada, estamos empolgados em fornecer esta tecnologia conjunta para impulsionar a inovação da IA generativa em todos os setores”, completa o executivo.

IA na prática

As possibilidades da IA generativa são inúmeras, mas uma aplicação que já chama a atenção é no setor financeiro, em especial para a identificação de anomalias que levem à detecção de atividade fraudulenta, como explica Assaf. Este tipo de operação potencializa bancos e seguradoras, complementando modelos de inteligência artificial que já eram utilizados no setor.

Outra aplicação bem-sucedida é no setor de saúde, no qual a IA generativa já é capaz de preencher lacunas de conjuntos de dados ao gerar imagens médicas sintéticas para treinamento de algoritmos de diagnósticos. A máquina também gera modelos de órgãos virtuais, que servem como apoio para a simulação de cirurgias, além de ajudar a criar novas moléculas que podem se tornar novos medicamentos pela indústria farmacêutica.

“A Dell traz uma proposta de IA simples e que se necessário conta com a retaguarda de centenas de cientistas de dados da Dell Digital no Brasil, em que apoiamos nossos clientes a priorizar, desenvolver e testar os casos para obter os benefícios de negócio", comenta Assaf.

Ele explica que, recentemente, a empresa adotou estratégia para impulsionar uma transformação eficaz com o uso da IA, em que mais de 100 casos de uso precisavam ser revisados. O processo contou com uma metodologia própria que identificou aqueles que deveriam ser priorizados para gerar maior valor comercial para os clientes, um trabalho que foi feito em seis semanas, tendo sido possível criar um plano de ação detalhado para alcançar resultados mais rápidos e eficientes.

“Acreditamos que a IA generativa continuará sendo fundamental para engenheiros e desenvolvedores, na criação de novas soluções para o mercado”, conclui Marcio Aguiar.