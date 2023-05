Echo Dot 5: nova caixa de som inteligente chega ao Brasil; veja valor

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 17, o lançamento do seu novo smart speaker (caixa de som inteligente, em português) ligada ao assistente de voz Alexa no Brasil. Chamado de Echo Dot 5, o aparelho faz parte da quinta geração e foi anunciado em nível mundial em setembro de 2022.

Segundo a Amazon, a caixinha faz parte da evolução das funcionalidades da inteligência artificial que alimenta a Alexa. O valor da versão com relógio é de R$ 502 , enquanto a sem custa R$ 429,00 na loja da Amazon.

A Amazon também anunciou uma versão mais compacta e barata do Echo Dot. O Echo Pop é como a porta de entrada para a linha da marca, com formato semicircular e versões nas cores preta e branca. Ele custa R$ 349.

Como é o Echo Dot 5?

Com design parecido com o antecessor, uma das grandes novidades da caixinha é o acelerômetro, que permite interpretar determinados toques no topo da caixinha.

O dispositivo também possui um sensor de temperatura, permitindo que o usuário monitore o ar-condicionado do ambiente.

Ele também possui alto falante frontal, que é ideal para ambientes pequenos. A versão normal está disponível em preto e branco, porém, é possível personalizá-lo com capinhas, que estão disponíveis em sete cores.

Pré-venda

A pré-venda do Echo Dot 5 está disponível a partir de hoje, com envio a partir do dia 31 de maio.