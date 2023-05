Amazon planeja criar novo mecanismo de busca semelhante ao ChatGPT

A Amazon está se preparando para desenvolver e implementar uma nova funcionalidade de "busca" em sua loja online, contando com uma interface semelhante à do ChatGPT, uma ferramenta desenvolvida pela OpenAI que usa uma inteligência artificial generativa para simular conversas com os usuários e facilitar a interação, enquanto a tecnologia é usada para seguir comandos.

Duas ofertas de emprego, inicialmente localizadas pela Bloomberg, detalham os planos da empresa. Os anúncios mostram que a gigante do varejo e tecnologia pretende reinventar seu sistema atual de busca de itens. Em uma vaga de emprego para um "Gerente Sênior de Programas Técnicos", a empresa afirma: "Estamos trabalhando em uma nova iniciativa com foco em IA para re-arquitetar e reinventar a maneira como fazemos buscas por meio do uso de técnicas de aprendizado profundo de próxima geração em grande escala".

O salário para a posição, que exige pelo menos sete anos de experiência trabalhando diretamente com equipes de engenharia, varia de US$ 119 mil a US$ 231,4 mil por ano, dependendo da localização do candidato. Uma segunda oferta de emprego, para uma posição de "Engenheiro Sênior de Software, Aprendizado de Máquina (ML), Amazon Search" com salário entre US$ 134,5 mil e US$ 261,5 mil por ano, dá mais detalhes sobre o projeto.

Ela explica que a iniciativa será "uma transformação única na geração os resultados de busca": "Estamos reimaginando a Busca na Amazon como uma experiência interativa de conversação que ajuda você a encontrar respostas para perguntas sobre produtos, realizar comparações, receber sugestões de produtos personalizadas e muito mais, para encontrar facilmente o produto perfeito para suas necessidades".

Projetos da Amazon com inteligência artificial

Juntas, as oportunidades de emprego deixam claro que a empresa planeja implementar mudanças de alto nível na forma como seu recurso de busca funciona. Recentemente, a Amazon também lançou seu próprio modelo fundamental de inteligência artificial (IA) chamado de "Bedrock". Ele foi projetado como um serviço "sem servidor", permitindo que os clientes construam seus próprios modelos semelhantes ao ChatGPT.

O sistema de chat "Titan" foi anunciado juntamente com o Bedrock. O vice-presidente da empresa, Bratin Saha, disse a repórteres que a Amazon tem usado "uma versão ajustada" do Titan para apresentar os resultados de busca na página inicial da empresa, mas não está claro se isso está relacionado às recentes ofertas de emprego.

A companhia não respondeu até o momento a um pedido de mais informações sobre a iniciativa. O momento desses anúncios também não é uma surpresa. A entrada de grandes empresas no segmento de inteligência artificial gerativa tem sido rápida desde que a OpenAI lançou seu serviço, o agora famoso ChatGPT.

