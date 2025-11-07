Amazon estreia Bazaar, sua resposta à Shein na América Latina

A Amazon lançou nesta sexta-feira, 7, o Bazaar, um novo aplicativo de compras com foco em produtos de baixo custo. A plataforma é parte da estratégia da gigante americana para disputar espaço com rivais chinesas como Shein, Temu e TikTok Shop, populares entre consumidores jovens e de menor poder aquisitivo.

Na América Latina e Central, México, Argentina, Peru, Equador, Costa Rica, República Dominicana e Jamaica, já podem fazer compras no serviço, além de nações da Ásia e África.

Apesar do Brasil estar de fora da estreia, a empresa já disponibilizou a extensão do e-commerce em português. Disponível em sistemas Android e iOS, o Bazaar é um ambiente separado do aplicativo principal da Amazon, com a proposta de ser um destino dedicado a roupas, itens para casa e produtos de estilo de vida com preços que partem de US$ 2 — cerca de R$ 10, na cotação atual. Segundo a empresa, a maior parte do catálogo está abaixo de US$ 10, e são oferecidos “centenas de milhares” de itens.

A Amazon já havia testado essa mesma proposta com o Amazon Haul, lançado em novembro de 2024 em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão e Austrália. O Haul, que continua operando, é voltado ao mesmo público e está integrado ao app principal da Amazon.

A coexistência de dois nomes para a mesma estratégia tem como objetivo “melhor adaptar-se às preferências culturais e linguísticas locais”, embora a duplicidade possa confundir o consumidor. Agora, com o novo app dedicado, a empresa parece avançar em direção a uma estrutura mais clara e segmentada.

Para atrair novos usuários, o Bazaar inclui recursos gamificados como sorteios interativos e promoções-relâmpago, táticas já bem estabelecidas por plataformas como Shein e Temu. A Amazon também oferece 50% de desconto no primeiro frete realizado pelo app, como forma de incentivo para testes.