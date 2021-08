Amazon atrai anunciantes de Facebook depois de mudanças da Apple

Por Spencer Soper, da Bloomberg

A investida da Amazon.com em publicidade digital até agora ocorreu em grande parte às custas do Google, líder de mercado, pois consumidores frequentemente ignoram o gigante de buscas e procuram produtos diretamente na Amazon.com. Agora, a maior varejista online do mundo também começa a atrair anunciantes do Facebook.

Por anos, o Facebook - número 2 em vendas de anúncios digitais nos Estados Unidos - ficou amplamente imune a tais investidas porque os sites de redes sociais eram considerados distintos da publicidade de busca proeminente na Amazon e no Google, da Alphabet. Então, em junho, a Apple introduziu mudanças de privacidade em iPhones que tornaram a publicidade no Facebook menos eficaz.

Isso levou algumas marcas a buscarem alternativas aos anúncios na gigante de redes sociais e em sua unidade Instagram. A Amazon, com uma estimativa de 153 milhões de assinantes US Prime, foi uma escolha óbvia.

A migração do Facebook para a Amazon é incipiente, e é muito cedo para saber a duração da tendência. E muitas marcas continuam relutantes em vender na Amazon porque temem perder uma conexão direta com os clientes. Mas a Belardi Wong, agência de marketing de Nova York cujos 300 clientes incluem a fabricante de móveis Blue Dot e a varejista de roupas Bombas, disse que mais de 40% de seus clientes em junho registraram queda no desempenho de seus anúncios no Facebook, o que levou a uma corrida por outras opções.

“Estamos vendo mais e mais clientes se ramificando em mercados como a Amazon”, disse a presidente da agência, Polly Wong. “Mais clientes estão vendendo na Amazon e com um grande negócio de marketplace.”

A Amazon, por meio de uma porta-voz, não quis comentar.