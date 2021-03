Amazon abre mais um supermercado high-tech nos EUA e planeja outros 28

A Amazon está de olho nos supermercados, especialmente em trazer mais tecnologia para a experiência. A empresa abriu mais uma loja Amazon Fresh nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, de acordo com a Bloomberg.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

É a 11ª desde setembro do ano passado, quando a empresa lançou mais uma frente de atuação no varejo físico. O gigante é dono ainda da cadeia de supermercados Whole Foods (adquirida em 2017 por 13,7 bilhões de dólares), focada em comida natural e orgânica, e da rede Amazon Go, que funciona mais como uma loja de conveniência — com o diferencial de que não existem caixas, o consumidor coloca no carrinho e tem as compras lançadas no cartão de crédito na saída.

A Amazon já vende alimentos e itens para casa há dez anos — só que no online. A empresa tem uma parcela pequena desse mercado, estimado em 900 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Competidores, como o gigante Walmart, começam incursões no mundo digital, enquanto que a Amazon ganha espaço com as lojas de tijolos.

As novas Amazon Fresh não detêm a mesma tecnologia que as lojas de conveniência sem caixas, mas exploram algumas inovações. Os carrinhos de compras, por exemplo, são equipados com telas sensíveis ao toque e integradas ao restante do ecossistema da empresa.

Ao colocar as compras no carrinho, ele calcula o valor dos itens e torna o processo de saída mais fácil, com a cobrança dos itens direto do cartão de crédito cadastrado na conta Amazon. A tela pode acessar a lista de compras da Alexa e tem um leitor de cupons para descontos. Dependendo do tamanho das compras, é possível simplesmente sair com o carrinho e pagar com pouca complicação.

Analistas consultados pela Bloomberg apontam que as lojas são mais baratas para lançar e custam pouco para manter, uma arma que pode ser usada pela Amazon em um setor conhecido pelas margens pequenas.

Os dados que a empresa já tem dos consumidores, como a densidade de assinantes Prime numa mesma região, são fatores de peso para decidir onde abrir a próxima loja. Os hábitos de compra e produtos mais comprados ajudaram a preencher as prateleiras.

Apesar disso, esse é um mercado competitivo nos Estados Unidos e analistas estimam que a Amazon precise de centenas de lojas nos próximos anos para ser um competidor relevante. Trinta e nove delas já estão a caminho.