Adeus, iPhone de botão? WhatsApp vai parar de funcionar em alguns smartphones; veja lista

Se você tem algum iPhone de botão, é bom ficar de olho: em breve, o WhatsApp vai parar de funcionar em alguns modelos mais antigos da Apple a partir de 5 de maio de 2025.

Isso acontece porque os sistemas operacionais mais desatualizados -- e que não recebem novas atualizações --- não conseguem rodar as versões mais novas do aplicativo de mensagens.

Segundo comunicado do próprio WhatsApp, o app será compatível apenas em celulares com o iOS 15.1 e posterior. Para os celulares com o sistema operacional Android, o WhatsApp só ficará disponível nas versões 5.0 para cima.

A empresa afirma que irá enviar uma notificação para os usuários desses telefones antes de deixar de oferecer o suporte.

Confira a lista de iPhones que não serão mais compatíveis com o WhatsApp: