Na guerra dos consoles, até aqui, o vencedor foi o Switch — mas a próxima disputa já começou

Até aqui, a história da atual geração de consoles tem um vencedor claro em volume de vendas: o Nintendo Switch. Lançado em 2017, o aparelho híbrido da Nintendo atravessou o ciclo com desempenho muito acima dos rivais e deve fechar sua trajetória perto de 156 milhões de unidades vendidas, segundo estimativas de mercado.

Esse resultado transforma o Switch em um caso raro na indústria de games. O console não só superou com ampla margem os concorrentes diretos como também entrou no grupo dos aparelhos mais vendidos da história. O dado mais curioso é que a liderança da geração foi construída por um hardware lançado antes mesmo de PS5 e Xbox Series X|S chegarem ao mercado.

Nos consoles de mesa, o cenário foi outro. Nesse recorte, o PlayStation 5 abriu vantagem sobre a linha Xbox Series X|S e consolidou a liderança da Sony entre os aparelhos tradicionais da geração atual. Ainda assim, ficou distante do fenômeno comercial alcançado pelo híbrido da Nintendo.

A diferença agora é que a próxima fase já começou, e novamente a Nintendo larga em posição confortável. O Switch 2, sucessor do modelo original, já acumula 17 milhões de unidades vendidas em seus primeiros meses e reforça a estratégia da empresa de manter duas gerações convivendo dentro da mesma família de produtos. Na prática, a Nintendo sai na frente porque já tem um novo console no mercado enquanto as rivais ainda operam com projeções e transições graduais.

A lógica da empresa japonesa é prolongar o alcance do ecossistema do Switch, preservando a base instalada do aparelho original e, ao mesmo tempo, empurrando o novo hardware com versões mais robustas de franquias como Mario, Zelda e Pokémon. Isso dá à companhia uma vantagem importante: ela entra na próxima disputa sem depender de uma ruptura brusca.

Rivais ensaiam a próxima geração com estratégias diferentes

A Sony trabalha para estender ao máximo a vida do PS5. A empresa apostou em revisões de hardware, como o PS5 Slim, e em modelos mais potentes, como o PS5 Pro, com foco em melhorias gráficas por meio de técnicas de upscaling, recurso que reconstrói a imagem em resoluções mais altas sem exigir o mesmo custo bruto de processamento. O movimento sugere uma transição mais lenta até um eventual PS6.

Já a Microsoft tenta redesenhar o lugar do Xbox no mercado. Em vez de apostar apenas no console como centro do negócio, a empresa passou a priorizar o ecossistema, com Game Pass, integração com PC e avanço do cloud gaming, tecnologia que roda jogos por streaming. Nesse contexto, rumores sobre um novo aparelho mais poderoso aparecem mais como sinal de ambição técnica do que como confirmação de estratégia fechada.

É nesse ponto que entra o chamado Project Helix, nome atribuído em rumores ao suposto próximo console da marca. Relatos publicados por veículos especializados e replicados por sites de cultura pop apontam que o aparelho poderia custar entre US$ 999 e US$ 1.200 e entregar desempenho superior ao de um futuro concorrente da Sony. Mas, até aqui, não há anúncio oficial da Microsoft, nem data confirmada, nem especificações públicas do produto.

O que esses rumores mostram, mais do que um console em si, é o tipo de debate que deve marcar a próxima geração. De um lado, a Nintendo já capitaliza a vantagem de ter colocado um sucessor nas lojas. De outro, Sony e Microsoft dão sinais de que a próxima disputa pode envolver não só potência gráfica, mas também serviços, portabilidade e integração entre plataformas.

No fim, a curiosidade mais relevante talvez seja essa: a geração passada ainda nem saiu completamente de cena, mas a próxima já começou de forma desigual. A Nintendo largou primeiro com o Switch 2; a Sony tenta esticar a força do PS5; e a Microsoft alimenta expectativas em torno de um hardware mais ambicioso, embora cercado por especulação.