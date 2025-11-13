Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A empresa que quer energizar a IA com 'pedras em caixas' e já atraiu Sam Altman

Startup Exowatt aposta em baterias térmicas de baixo custo para alimentar data centers e promete eletricidade a US$ 0,01 por kWh

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16h41.

O setor de energia renovável tem obsessão com um valor: gastar apenas US$ 0,01 para ter um quilowatt-hora. É o tipo de meta, meio santo graal, parece fantasia em um setor pressionado por demanda explosiva e infraestrutura limita. Mas foi esse cálculo que guiou a criação da Exowatt, startup dos EUA que vem chamando atenção do mercado global por um plano tão simples quanto radical: gerar energia 24 horas por dia a partir de “rochas em caixas”, uma tecnologia que reaproveita princípios da energia solar térmica para armazenar calor por dias.

O protótipo parece bem pouco tecnológico: um módulo metálico do tamanho de um contêiner de transporte, coberto por um toldo transparente. No interior, lentes concentram a luz solar em um feixe estreito, aquecendo um bloco rochoso que funciona como bateria térmica. Um ventilador direciona o calor para uma segunda caixa, onde um motor Stirling, mecanismo acionado por pistão inventado no século 19, converte calor em movimento — e depois em eletricidade. Cada unidade, chamada de P3, pode manter calor armazenado por até cinco dias, operando independentemente de nuvens ou da noite.

A aparente simplicidade do sistema não impediu que investidores de alto calibre se aproximassem. Em uma nova rodada, a Exowatt levantou US$ 50 milhões adicionais, somando-se aos US$ 70 milhões captados em abril. A extensão incluiu nomes como MVP Ventures, 8090 Industries, Atomic, Dragon Global e StepStone. Entre os participantes anteriores estão Andreessen Horowitz e Sam Altman, da OpenAI — uma figura central em um setor cujo consumo energético cresce na mesma velocidade que seus modelos de IA.

A empresa afirma ter hoje cerca de 10 milhões de unidades P3 encomendadas, volume que representa 90 gigawatts-hora de capacidade contratada. A promessa de chegar ao custo de um centavo por kWh depende de escala: a meta é produzir 1 milhão de unidades por ano para atingir esse patamar.

As limitações do projeto

A aposta da Exowatt é ressuscitar uma tecnologia que existe há décadas, mas que falhou em competir com os painéis fotovoltaicos e com as baterias de íon-lítio, que despencaram de preço desde os anos 2010.

O projeto, no entanto, tem limitações claras. A tecnologia depende de áreas ensolaradas para atingir sua máxima eficiência e exige extensões consideráveis de terra para alimentar um data center de grande porte. Mas, segundo Happi, essa não é uma barreira crítica: há uma “sobreposição significativa” entre regiões com alta incidência solar e lugares onde novos data centers estão sendo erguidos para treinar e operar modelos de IA.

Além disso, a bateria térmica oferece uma vantagem que se tornou crítica para a indústria de computação: previsibilidade. Em um momento em que empresas como Meta, Google e Microsoft competem pelo acesso a energia firme — e em que a OpenAI discute abertamente a escassez de eletricidade como gargalo para modelos mais avançados —, qualquer solução capaz de baratear e estabilizar o fornecimento chama atenção. Não por acaso, players de IA figuram entre os primeiros interessados na tecnologia.

Acompanhe tudo sobre:Sam AltmanEnergiaEnergia renovávelData center

Mais de Tecnologia

Como escolher uma TV de 65 polegadas ou maior na Black Friday

5 geladeiras Frost Free para ficar de olho na Black Friday 2025

Para esta gigante de IA, jovens do ensino médio são melhores funcionários

IBM revela novos supercomputadores quânticos que prometem mais precisão

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

R$ 1 bi em dividendos? CEO da Direcional dá pistas sobre futuros proventos

Brasil

Primeira Turma do STF torna réu ex-assessor de Moraes no TSE

Casual

O que o mocassim e a moeda americana de 1 centavo têm em comum

Future of Money

Investidores mais antigos são os responsáveis pela queda do bitcoin, diz gestor