1Password: um guardião de senhas em tempos de segurança digital escassa

O aplicativo para gerenciar senhas 1Password não é uma novidade e, mesmo que tenha chego há um ano nos macbooks, já faz um tempo que ele figura como aplicativo chave, literalmente, para PCs e smartphones Androids e iOs.

Na semana passada, o serviço recebeu uma atualização, trazendo mudanças no design e novas funções. Agora, com layout renovado para facilitar o acesso aos principais recursos da plataforma, o app esta mais intuitivo e fácil de usar.

Perdendo a cara de programa do começo da década, junto dos recursos já consagrados, o aplicativo prova mais uma vez que pode ser uma opção para quem ainda se perde entre os salvamentos automáticos embarcados nos sistemas operacionais e Google Chrome.

Considere quantas vezes já perdeu uma senha que fez só para usar um serviço pouco acessado, ou das senhas que pedem caracteres especiais e você adicionou somente um novo e esquecível número no meio ou final da senha. É ai que entra o 1Password.

Apesar de não ser recomendado ter senhas iguais ou parecidas, com o app, o preenchimento automático se torna uma ação ainda mais rápida do que é normalmente pelos recursos nativos.

Além disso, a nova versão do serviço para armazenar senhas traz ainda o modo “Torre de Vigia”, que pela primeira vez chega ao iOS com todas as suas funções.

Esta ferramenta atua monitorando a segurança das credenciais de acesso salvas na plataforma, alertando o usuário sobre possíveis violações de senhas e outros tipos de problemas.

O pacote mensal para assinar o 1Password, para 10 usuários, custa a partir de 19 dólares, e há a opção de testar gratuitamente por 14 dias.

VEJA TAMBÉM:

Echo Buds 2, da Amazon: vale a pena pagar R$ 900 no fone que tem Alexa?

Galaxy S22 Ultra: a fusão do que a Samsung já fez de melhor

Beats Fit Pro: os AirPods Pro para esportistas