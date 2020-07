Trabalhadores relatam “sumiço” do FGTS pelas redes sociais

A Caixa liberou nesta segunda-feira, 20, o saque de até 1.045 reais do FGTS para os trabalhadores nascidos no mês de abril. Neste primeiro momento, o crédito está disponível no aplicativo Caixa Tem.

Pelas redes sociais, os trabalhadores relataram problemas como “sumiço” do dinheiro do fundo, longas filas de espera e erros de dados no cadastro.

Cadê meu dinheiro @Caixa ? Desde sexta não consigo mais acessar o app #caixatem. O dinheiro já saiu da minha conta do FGTS e não consigo acessar nada. Alô, @GloboNews @CNN @jornalodia @JornalOGlobo — Michele Monteiro (@Michele16467656) July 20, 2020

Mesma situação aqui. Dinheiro debitado da conta do FGTS no dia de hoje e fica essa tela no aplicativo Caixa Tem. Quando acesso o site do Saque Emergencial FGTS fala: “Para esse NIS / PIS / PASEP não foram encontradas contas do FGTS habilitadas para saque.”@Caixa @CaixaTem #Shame — Bruno Guerra (@bta_guerra) July 20, 2020

Eu entrei no app do FGTS, fiquei na fila, chegou minha vez eu respondi a todas as perguntas CORRETAMENTE, mas deu que as respostas não batem com o que está disponível no meu cadastro e me voltaram pro início da fila, de novo — loiradobanheiro (@loiradobanhei13) July 20, 2020

O capeta se juntou com o governo e a Caixa e inventaram esse app Caixa Tem, tipo, a situação já não é boa, então vamos piorar …. Caixa quero meu FGTS — °* ʟɪɪɴ ʜᴇɴᴅʀɪɪx ˢᵉᵖ🇮🇹°* (@Liin_hendriix) July 20, 2020

O FGTS do meu irmão foi descontado o valor de 1.045 reais da conta dele, liguei agora no 111 e fala que ele não tem conta de FGTS liberada para saque. O QUE ESTÁ ACONTECENDO @Caixa ? — Aury Santos (@santos_aurizete) July 20, 2020

Em nota enviada à EXAME, a Caixa informou que o aplicativo apresentou intermitência no início da manhã devido ao grande volume de acessos simultâneos, mas já voltou a ficar estável.

O Caixa Tem, utilizado para o repasse do FGTS e do auxílio emergencial, tem apresentado instabilidade. No começo do mês, a Caixa informou que o aplicativo passou por uma atualização para corrigir as falhas.

Outro problema que ocorreu foi o ataque de hackers. Na última sexta-feira, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, disse, em entrevista coletiva, que o app tem sido alvo principalmente em datas próximas ao pagamento do auxílio emergencial.

Em uma das tentativas, um grupo articulou uma ação para disparar mensagens de forma sistemática informando que o Caixa Tem estaria com problemas para a visualização do saldo. O banco disse que está combatendo fortemente as fraudes e que um grupo de vice-presidentes teria uma longa reunião com a Polícia Federal.