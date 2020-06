Termina pagamento da 3ª parcela dos R$ 600 para Bolsa Família

A Caixa finaliza nesta terça-feira, 30, o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para o Bolsa Família.

Os últimos beneficiários a receber o dinheiro são as pessoas inscritas no programa, cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) é igual a 0.

A estimativa do governo é que 19,2 milhões de beneficiários do programa receberam o auxílio emergencial.

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisaram se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.

Outros beneficiários

A Caixa iniciou no sábado, 27, o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e não fazem parte do calendário do Bolsa Família. Esta terceira etapa será realizada de acordo com calendário já publicado. No total, a Caixa disponibilizará mais R$ 19,7 bilhões para 31 milhões de pessoas.

A Caixa também iniciou o pagamento de novo lote da segunda parcela do Auxílio Emergencial. São 8,7 milhões de beneficiários, do lote 2 (crédito da parcela 1 realizado entre 16/05 e 29/05), que receberão um montante de R$ 5,5 bilhões em benefícios. O banco creditará o quarto lote da parcela 1 do Auxílio Emergencial para 1,1 milhão de beneficiários.