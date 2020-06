Santander reduz juros do financiamento de imóveis para 6,99%

O Santander Brasil reduziu a taxa de juros do crédito imobiliário dos atuais 7,99% para 6,99% ao ano + TR. As condições serão válidas para todos os novos contratos com parcelas atualizáveis (SAC) a partir desta sexta-feira (26) nas operações dentro e fora do âmbito do SFH (Sistema Financeiro de Habitação).

Para contratar o crédito imobiliário com a nova taxa, é necessário ser cliente pessoa física com relacionamento e optar pelo pagamento do financiamento em parcelas atualizáveis (SAC).

Nestas condições, o banco financia até 80% da aquisição de imóveis novos e usados com valores a partir de R$ 90 mil, em até 35 anos ou 420 meses. O comprometimento com o financiamento deverá ficar em até 35% da renda (de acordo com a análise de crédito), que pode ser composta com mais de uma pessoa, mesmo sem ter parentesco.