Qual a diferença do PIX para TED, boletos e cartões de débito e crédito?

O PIX é um meio de pagamento que vai enviar e receber dinheiro em questão de segundos, 24 horas por dia, em todos os dias do ano. Mas você sabe, de fato, como o pagamento instantâneo será diferente das formas de pagamento já existentes: TED, cartões e boletos? Pois essas diferenças são essenciais para saber o quanto a plataforma brasileira é inovadora e disruptiva e entender qual será o impacto dela nas suas finanças a partir de novembro.

O Banco Central anunciou que em outubro os consumidores já poderão se cadastrar para usar o PIX. O objetivo é que os mais diversos pagamentos passem a ser tão fáceis, simples, intuitivos e rápidos quanto realizar um pagamento em dinheiro.

Na plataforma as transferências irão ocorrer diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário que recebe o valor, sem a necessidade de intermediários. A rapidez acontece também por conta de uma simplificação nas informações necessárias, que as tornam mais convenientes. Atualmente uma transferência eletrônica de dinheiro demanda que o usuário passe várias informações para quem vai receber o valor.

Para usar o PIX, os pagadores poderão iniciar a operação por pelo menos três formas diferentes:

utilização de chaves ou apelidos para a identificação da conta transacional, como o número do telefone celular, o CPF, o CNPJ; endereço de e-mail; ou EVP (número aleatório gerado pelo sistema, para quem não quiser dar um dos dados acima)

QR Code (estático, usado em múltiplas operações; ou dinâmico, utilizado em apenas uma)

Todas as opções serão oferecidas pelos canais das instituições financeiras (bancos e fintechs) cadastradas no PIX. A instituição pode escolher oferecer a funcionalidade no internet banking, agências, apps no celular e até em lotéricas.

Veja abaixo as diferenças do PIX em relação à TED/DOC, cartões de débito e crédito e boletos, segundo informações do Banco Central:

TED/DOC

PIX Forma de pagamento Quem envia o dinheiro precisa conhecer e digitar os dados do recebedor, como seu banco, o número da agência, o número da conta, o tipo da conta e seu CPF ou CNPJ. O pagador precisa apenas clicar na chave que já está armazenada no celular, no link enviado por quem recebe os valores ou ler o QR Code de quem recebe o dinheiro. Notificação Quem faz o pagamento ou transfere o dinheiro não é notificado sobre a conclusão da transação. Pagador sempre será notificado a respeito da quitação da transação, inclusive em caso de erro. Disponibilidade Geralmente somente está disponível em dias úteis, entre 6h e 17h30. Pode ser iniciado em qualquer dia e horário. Uso Mais limitado. Atende múltiplos usos.

Veja abaixo as diferenças entre o PIX e o boleto:

Boleto Forma de pagamento Pagamento é feito via leitura ou digitação do código de barras. Quem paga precisa apenas clicar no link enviado por quem recebe o dinheiro ou ler o QR Code do recebedor. Notificação Quem envia o dinheiro não é notificado. Quem paga sempre será notificado a respeito da conclusão da transação, inclusive em caso de erro. Disponibilidade O pagamento somente está disponível em dias úteis. Pagamento pode ser iniciado em qualquer dia e horário. Escopo Tem uso mais limitado. Atende qualquer uso.

Veja agora as diferenças entre PIX e cartão de débito:

Cartão de débito

PIX

Forma de pagamento Pagamento depende do cartão. Todas as transações podem ser iniciadas por meio apenas do celular. Escopo Mais usualmente utilizado para compras de bens ou serviços. Atende qualquer uso.

Entenda as diferenças entre o meio de pagamento e o cartão de crédito: