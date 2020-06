Procon-SP notifica universidades sobre descontos na pandemia

O Procon-SP notificou as universidades Anhanguera Educacional Ltda., Grupo Laureate ISCP Sociedade Educacional S/A (Anhembi Morumbi), Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. (FMU), Associação Unificada Paulista De Ensino Renovado Objetivo/Assupero (UNIP) e Associação Educacional Nove de Julho – Uninove, para que esclareçam sobre quais as políticas adotadas para manutenção dos serviços contratados.

Com a decretação do estado de calamidade pública, em face da pandemia de Covid-19 e a necessidade de adoção de medidas para o isolamento social, as empresas também deverão explicar ao Procon se houve adoção de medidas específicas de concessão de descontos e, em caso positivo, detalhar as políticas implementadas.

As instituições de ensino também precisam dizer como é efetuado o atendimento dos consumidores no que diz respeito a análise e resposta aos pedidos de concessão de desconto assim como as solicitações de documentos como declarações, histórico escolar e outras requisições em geral e quais os canais disponibilizados. Também pedem que expliquem se houve demissão de professores e, em caso positivo, apresentem detalhamento de medidas e estratégias adotadas para entrega de todo conteúdo programático contratado aos alunos.

As empresas têm 72 horas, a contar desta quinta-feira (25), para responder ao Procon-SP.