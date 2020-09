Procon notifica Apple por falha em Iphones resistentes à àgua

O Procon-SP notificou a Apple para que a companhia explique sobre a cobertura de assistência técnica de aparelhos celulares que, apesar de serem anunciados como sendo resistentes à água, apresentaram defeito. A empresa terá sete dias para responder.

Segundo o Procon-SP, cerca de 20 consumidores reclamaram que entraram em contato com a Apple após os produtos apresentarem problemas durante o período de garantia e a empresa recusou-se a fazer o reparo (ou troca) alegando contato com líquido.

A Apple terá que apresentar os laudos de análise técnica referentes aos iphones de cada um dos 21 consumidores que registraram queixa no Procon-SP que demonstre por onde entrou e que caminho o suposto líquido percorreu no aparelho, bem como justificar o motivo da exclusão da garantia, já que a resistência à água é uma das características presentes na oferta dos modelos.

A empresa também deverá comprovar que a entrada do líquido no aparelho ocorreu uma vez que os consumidores fizeram utilização fora das condições indicadas; demonstrar qual a quantidade de líquido/umidade/água necessária para o acionamento do sensor de líquidos e informar se este sensor permanece ativo durante toda a vida útil do aparelho.

O Procon-SP demandou ainda que a empresa apresente os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à publicidade sobre os modelos de iphone em questão.

Os modelos envolvidos são os iphones 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (segunda geração), XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, 7 e 7 Plus, ofertados como resistentes à respingos, água e poeira; e ainda os modelos XS, XS Max, 11 Pro Max, ofertados como resistentes à água, conforme ofertas nos sites do fabricante e de empresas do varejo.

Procurada pela Exame, a Apple afirmou que não irá comentar sobre a notificação.