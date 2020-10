Preço da gasolina sobe 18% em 2020 e se aproxima do nível de janeiro

O preço da gasolina registrou quase 18% de variação nos preços ao longo do ano e chega no estágio próximo do observado em janeiro, quando apresentou o valor mais alto do ano. Na primeira quinzena de outubro, o custo médio encontrado nas bombas de todo o País foi de R$ 4,569. É o que mostra o índice de preços da Ticket Log.

A gasolina mais cara do País foi encontrada na região Centro-Oeste, onde o combustível foi vendido a R$ 4,672. A mais barata é registrada na região Sul, onde foi comercializada a R$ 4,363 nos primeiros quinze dias de outubro.

Embora a gasolina tenha sofrido um aumento de 0,5% frente ao mês anterior e variado quase 18% no apanhado do ano, o etanol, o diesel e o diesel S-10 sofreram recuo no comparativo com o mês de setembro.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log. A marca administra 1 milhão de veículos, com uma média de oito transações por segundo.

Etanol

A diminuição nos preços do etanol nos primeiros quinze dias de outubro chegou a 0,24% frente ao mês de setembro. No período o etanol foi vendido por R$ 3,497. No ano os preços do etanol recuaram, com o litro comercializado em média de R$ 3,206.

A região Centro-Oeste apresentou o valor mais barato do combustível no Brasil, onde foi encontrado a R$ 3,148 nas bombas. A região Norte liderou com o maior preço para o litro deste combustível, R$ 3,717.

Diesel

O preço do diesel e do diesel S-10 caíram 1,11% e 1,06% frente aos valores que foram encontrados nas bombas em setembro. A média nacional para esses combustíveis é de R$ 3,657 e R$ 3,707.

A região Norte liderou com os maiores preços, fechando a quinzena com médias de R$ 3,884 e R$ 3,932. A região Sul ficou com os preços mais baratos encontrados nas bombas – R$ 3,296 e R$ 3,354 respectivamente.