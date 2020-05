Os melhores e os piores investimentos do mês de maio

O título do Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 liderou o ranking dos melhores investimentos do mês, com rentabilidade de 7,19% no período.

O principal índice da bolsa, o Ibovespa, fechou em forte valorização no mês, com alta acumulada de 8,57%, o melhor resultado para o mês em 11 anos. Com o bom desempenho do índice, os fundos de ações indexados se destacaram, com alta de mais de 6,09%.

Já entre os piores investimentos do mês estão os fundos cambiais, que registrara queda de rentabilidade de 1,78%, acompanhando a queda da moeda americana no mês, que fechou em -1,79%, cotada a R$ 5,34. Veja o ranking na tabela abaixo:

Investimento Desempenho em maio (em %) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 7,19 Fundos de Ações Indexados* 6,09 Fundos de Ações Livre* 5,74 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 4,36 Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 4,28 Tesouro IPCA+ 2045 4,26 Tesouro IPCA+ 2035 4,26 Fundos de Ações Dividendos* 4,25 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 4,18 Fundos de Ações Investimento no Exterior* 3,82 Poupança** 3,34 Fundos de Ações Small Caps* 3,06 Tesouro IPCA+ 2026 2,78 Fundos Multimercados Investimento no Exterior* 1,59 Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* 1,42 Fundos Renda Fixa Indexados* 1,27 Fundos Multimercados Livre* 1,23 Fundos Renda Fixa Simples* 0,17 Fundos Cambiais* -1,78% Tesouro Selic 2025 0,03 (desde o dia 21)

Referências

Investimento Desempenho em maio (em %) Ibovespa** 8,57 Selic*** 4,96 CDI*** 4,93 IPCA**** 1,57 Dólar comercial** -1,79

*Até 26 de maio dado mais atual disponível na Anbima

**Até 29 de maio

***O desempenho mensal se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.

****Projeção da versão mais atual do Boletim Focus do Banco Central

*****Refere-se à prévia da inflação oficial do país, o IPCA (IPCA-15)

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações no mês e nos últimos 12 meses, sem descontar Imposto de Renda.

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos (longo prazo), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de Imposto de Renda.