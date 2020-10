Nubank faz sorteios de até 50 mil reais para quem se cadastrar no PIX

A chegada do PIX está agitando os bancos brasileiros. Com o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, as instituições financeiras estão buscando formas de convencer os clientes a cadastrarem suas chaves, que irão substituir dados como número do banco, agência, conta e CPF para recebimento de pagamentos e transferências em poucos segundos.

De olho na novidade, o Nubank começa nesta segunda-feira, 5, uma promoção para os clientes que registrarem suas chaves e utilizarem o novo método para pagar suas contas e compras ou fazer transferências.

Cada chave PIX cadastrada no Nubank rende um número da sorte, com uma chave adicional caso o cliente registre CPF ou CNPJ, e-mail e telefone, assim como cada transferência feita pelo novo método de pagamentos do Banco Central.

Na primeira fase, entre 5 de outubro e 15 de novembro, é possível registrar até 5 chaves. Nessa etapa, seis pessoas ganharão R$20 mil reais no sorteio que acontece dia 28 de novembro.

Na segunda etapa, iniciada em 16 novembro — dia de lançamento do sistema pelo Banco Central — cada transferência realizada até 31 de dezembro ganha um número da sorte. Já no dia 16 de janeiro o banco faz cinco sorteios de R$50 mil reais.

Todo o regulamento pode ser conferido no blog do Nubank.