Festa junina fica mais cara em 2026 — e a culpa é do amendoim

Para os amantes de festa junina, o mês de junho finalmente chegou. É hora de preparar a maçã do amor, a pipoca e o quentão. Mas, claro, é necessário olhar para os preços.

Um estudo da Neogrid com dados coletados em supermercados, hipermercados e atacarejos brasileiros, mostrou um cenário misto em 2026: enquanto alguns itens estão com preços mais salgados, outros deram uma aliviada.

Mas, no balanço geral, quem vai montar a mesa de arraial terá de desembolsar mais do que no ano passado. Em média, a cesta do São João subiu 2,3%.

Doces de amendoim lideram altas

A valorização do amendoim em grão ajudou a elevar o custo de diversos itens consumidos no período. O produto acumulou alta de 11,9% nos últimos 12 meses, movimento associado a fatores climáticos e ao aumento da demanda.

Neste sentido, o principal destaque de alta foi o doce de amendoim, cujo preço médio avançou 28,8% em um ano, passando de R$ 43,56 para R$ 56,11 por quilo. O pé de moça também registrou um aumento relevante, de 13%, chegando a R$ 86,29 por quilo.

Já a paçoca e o pé de moleque tiveram reajustes mais moderados, de 5,2% e 3,6%, respectivamente.

Mas, na lista de doces típicos, há em quem tenha ficado mais em conta. O pingo de leite foi o item com a maior redução de preço da categoria, com queda de 15,1%, encerrando maio de 2026 em R$ 65,61 por quilo. Também ficaram mais baratos a cocada em barra (-2,5%) e o doce de leite em barra (-1,3%).

A rapadura praticamente não sofreu alteração de preço e segue entre os produtos mais acessíveis das comemorações juninas.

Produto Mai/2025 (R$/kg) Mai/2026 (R$/kg) Variação Paçoca R$ 57,13 R$ 60,12 +5,2% Pé de Moleque R$ 55,23 R$ 57,22 +3,6% Pé de Moça R$ 76,35 R$ 86,29 +13,0% Doce de Amendoim R$ 43,56 R$ 56,11 +28,8% Cocada em Barra R$ 66,32 R$ 64,63 -2,5% Rapadura R$ 24,54 R$ 24,50 -0,2% Doce de Leite em Barra R$ 51,10 R$ 50,44 -1,3% Pingo de Leite R$ 77,25 R$ 65,61 -15,1%

E o milho?

O impacto também foi sentido na pipoca de micro-ondas, produto mais popular nas brincadeiras de arraial, que ficou 12,1% mais cara e passou a custar R$ 48,31 por quilo.

Por outro lado, o milho para pipoca apresentou estabilidade, com avanço de apenas 0,8%, mantendo-se entre as alternativas de menor custo da festa, a R$ 11,57 o quilo. O milho verde fresco teve alta de 6,7%, enquanto o milho em conserva permaneceu praticamente no mesmo patamar observado um ano antes — chegando a R$ 22,74 o quilo.

Produto Mai/2025 (R$/kg) Mai/2026 (R$/kg) Variação Amendoim (grão) R$ 45,05 R$ 50,42 +11,9% Pipoca de Micro-ondas R$ 43,08 R$ 48,31 +12,1% Milho para Pipoca R$ 11,48 R$ 11,57 +0,8% Milho Verde (fresco) R$ 16,15 R$ 17,24 +6,7% Milho em Conserva R$ 22,75 R$ 22,74 -0,02%

Vinho e cachaça ajudam a aliviar o orçamento

Para quem pretende preparar vinho quente ou quentão, o cenário é mais favorável. O vinho fino nacional recuou 3,8%, de R$ 48,42 para R$ 46,59 o quilo, enquanto o vinho importado caiu 3,9%, para R$ 59,30 o quilo. A queda pode ser atribuída à combinação de câmbio mais favorável e ao aumento da oferta de rótulos nacionais.

As cachaças — item indispensável para um bom quentão — também mostraram pouca pressão inflacionária. A versão branca teve leve alta de 1,1%, mantendo-se como a opção mais acessível da categoria a R$ 17,10 o quilo, enquanto a amarela ficou 0,7% mais barata. Já a cachaça artesanal praticamente manteve os mesmos preços (+0,3%) do ano anterior, ainda que pese R$ 72,09 o quilo.

Produto Mai/2025 (R$/kg) Mai/2026 (R$/kg) Variação Vinho Fino Nacional R$ 48,42 R$ 46,59 -3,8% Vinho Importado R$ 61,73 R$ 59,30 -3,9% Cachaça Branca R$ 16,92 R$ 17,10 +1,1% Cachaça Amarela R$ 33,32 R$ 33,10 -0,7% Cachaça Artesanal R$ 71,84 R$ 72,09 +0,3% Canela R$ 281,94 R$ 282,77 +0,3% Cravo-da-Índia R$ 521,81 R$ 521,39 -0,1% Gengibre R$ 269,01 R$ 303,71 +12,9% Noz-Moscada R$ 630,83 R$ 616,58 -2,3%

Especiarias têm comportamento misto

Entre os ingredientes utilizados nas bebidas típicas da temporada, a canela (+0,3%) e cravo da índia (-0,1%) chegaram a maio de 2026 praticamente no mesmo patamar de um ano atrás — a canela a R$ 282,77 o quilo e o cravo a R$ 521,39 o quilo.

A noz-moscada registrou queda de 2,3%, encerrando a R$ 616,58/kg. O gengibre, contudo, surpreende: alta de 12,9%, chegando a R$ 303,71/kg — o que pode impactar versões mais elaboradas do quentão que levam o ingrediente em maior quantidade.