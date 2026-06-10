Festa junina fica mais cara em 2026 — e a culpa é do amendoim

Festa junina: itens de São João apresentam comportamento mistos em relação aos preços ( FG Trade/Getty Images)
Repórter de finanças
Publicado em 10 de junho de 2026 às 05h00.
Para os amantes de festa junina, o mês de junho finalmente chegou. É hora de preparar a maçã do amor, a pipoca e o quentão. Mas, claro, é necessário olhar para os preços.
Um estudo da Neogrid com dados coletados em supermercados, hipermercados e atacarejos brasileiros, mostrou um cenário misto em 2026: enquanto alguns itens estão com preços mais salgados, outros deram uma aliviada.
Mas, no balanço geral, quem vai montar a mesa de arraial terá de desembolsar mais do que no ano passado. Em média, a cesta do São João subiu 2,3%.
A valorização do amendoim em grão ajudou a elevar o custo de diversos itens consumidos no período. O produto acumulou alta de 11,9% nos últimos 12 meses, movimento associado a fatores climáticos e ao aumento da demanda.
Neste sentido, o principal destaque de alta foi o doce de amendoim, cujo preço médio avançou 28,8% em um ano, passando de R$ 43,56 para R$ 56,11 por quilo. O pé de moça também registrou um aumento relevante, de 13%, chegando a R$ 86,29 por quilo.
Já a paçoca e o pé de moleque tiveram reajustes mais moderados, de 5,2% e 3,6%, respectivamente.
Mas, na lista de doces típicos, há em quem tenha ficado mais em conta. O pingo de leite foi o item com a maior redução de preço da categoria, com queda de 15,1%, encerrando maio de 2026 em R$ 65,61 por quilo. Também ficaram mais baratos a cocada em barra (-2,5%) e o doce de leite em barra (-1,3%).
A rapadura praticamente não sofreu alteração de preço e segue entre os produtos mais acessíveis das comemorações juninas.
|Produto
|Mai/2025 (R$/kg)
|Mai/2026 (R$/kg)
|Variação
|Paçoca
|R$ 57,13
|R$ 60,12
|+5,2%
|Pé de Moleque
|R$ 55,23
|R$ 57,22
|+3,6%
|Pé de Moça
|R$ 76,35
|R$ 86,29
|+13,0%
|Doce de Amendoim
|R$ 43,56
|R$ 56,11
|+28,8%
|Cocada em Barra
|R$ 66,32
|R$ 64,63
|-2,5%
|Rapadura
|R$ 24,54
|R$ 24,50
|-0,2%
|Doce de Leite em Barra
|R$ 51,10
|R$ 50,44
|-1,3%
|Pingo de Leite
|R$ 77,25
|R$ 65,61
|-15,1%
O impacto também foi sentido na pipoca de micro-ondas, produto mais popular nas brincadeiras de arraial, que ficou 12,1% mais cara e passou a custar R$ 48,31 por quilo.
Por outro lado, o milho para pipoca apresentou estabilidade, com avanço de apenas 0,8%, mantendo-se entre as alternativas de menor custo da festa, a R$ 11,57 o quilo. O milho verde fresco teve alta de 6,7%, enquanto o milho em conserva permaneceu praticamente no mesmo patamar observado um ano antes — chegando a R$ 22,74 o quilo.
|Produto
|Mai/2025 (R$/kg)
|Mai/2026 (R$/kg)
|Variação
|Amendoim (grão)
|R$ 45,05
|R$ 50,42
|+11,9%
|Pipoca de Micro-ondas
|R$ 43,08
|R$ 48,31
|+12,1%
|Milho para Pipoca
|R$ 11,48
|R$ 11,57
|+0,8%
|Milho Verde (fresco)
|R$ 16,15
|R$ 17,24
|+6,7%
|Milho em Conserva
|R$ 22,75
|R$ 22,74
|-0,02%
Para quem pretende preparar vinho quente ou quentão, o cenário é mais favorável. O vinho fino nacional recuou 3,8%, de R$ 48,42 para R$ 46,59 o quilo, enquanto o vinho importado caiu 3,9%, para R$ 59,30 o quilo. A queda pode ser atribuída à combinação de câmbio mais favorável e ao aumento da oferta de rótulos nacionais.
As cachaças — item indispensável para um bom quentão — também mostraram pouca pressão inflacionária. A versão branca teve leve alta de 1,1%, mantendo-se como a opção mais acessível da categoria a R$ 17,10 o quilo, enquanto a amarela ficou 0,7% mais barata. Já a cachaça artesanal praticamente manteve os mesmos preços (+0,3%) do ano anterior, ainda que pese R$ 72,09 o quilo.
|Produto
|Mai/2025 (R$/kg)
|Mai/2026 (R$/kg)
|Variação
|Vinho Fino Nacional
|R$ 48,42
|R$ 46,59
|-3,8%
|Vinho Importado
|R$ 61,73
|R$ 59,30
|-3,9%
|Cachaça Branca
|R$ 16,92
|R$ 17,10
|+1,1%
|Cachaça Amarela
|R$ 33,32
|R$ 33,10
|-0,7%
|Cachaça Artesanal
|R$ 71,84
|R$ 72,09
|+0,3%
|Canela
|R$ 281,94
|R$ 282,77
|+0,3%
|Cravo-da-Índia
|R$ 521,81
|R$ 521,39
|-0,1%
|Gengibre
|R$ 269,01
|R$ 303,71
|+12,9%
|Noz-Moscada
|R$ 630,83
|R$ 616,58
|-2,3%
Entre os ingredientes utilizados nas bebidas típicas da temporada, a canela (+0,3%) e cravo da índia (-0,1%) chegaram a maio de 2026 praticamente no mesmo patamar de um ano atrás — a canela a R$ 282,77 o quilo e o cravo a R$ 521,39 o quilo.
A noz-moscada registrou queda de 2,3%, encerrando a R$ 616,58/kg. O gengibre, contudo, surpreende: alta de 12,9%, chegando a R$ 303,71/kg — o que pode impactar versões mais elaboradas do quentão que levam o ingrediente em maior quantidade.