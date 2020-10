Banco PAN sorteia R$350 mil em prêmios para quem se cadastrar no PIX

O Banco PAN está oferecendo vantagens exclusivas para os clientes da conta digital que fizerem o cadastramento do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Cada chave cadastrada substitui dados como número do banco, agência, conta e CPF para recebimento de pagamentos e transferências em poucos segundos.

Ao todo serão 100 pessoas sorteadas para concorrer a smartphones, um ano de contas pagas, um ano de supermercado, um ano de combustível e um ano de internet 5G, com um total de prêmios que supera 350 mil reais.

Os sorteios acontecerão com os seguintes prêmios:

Contas Pagas – 30 pessoas com valor mensal de 200 reais (por doze meses)

Supermercado – 10 pessoas com valor mensal de R$ 1.000 (por doze meses)

Gasolina – 10 pessoas com valor mensal de R$ 1.000 (por doze meses)

Internet 5G – 30 pessoas com valor mensal de R$ 60 (por doze meses)

Celular – 20 pessoas com aparelho no valor de R$ 1.500

O período de participação na promoção é até 13 de novembro. Sendo que cada participante recebe por e-mail um número da sorte e aguarda o resultado da Extração da Loteria Federal, divulgado nas redes sociais e site do Banco PAN.