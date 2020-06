Hora de tirar dúvidas: 8 perguntas e respostas sobre o auxílio emergencial

1) Quantos cidadãos já receberam o auxílio emergencial do governo federal?

A Caixa já creditou o auxílio emergencial a 64,1 milhões de pessoas, num total de 90,8 bilhões de reais. Se considerarmos, além do auxílio emergencial, o saque emergencial do FGTS e o Benefício Emergencial (BEm), 121,3 milhões de cidadãos serão atendidos pela Caixa nos próximos meses. Isso significa dizer que oito em cada 10 brasileiros adultos receberão algum benefício do governo federal pago pela Caixa.

2) Como será realizado o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial? Os valores serão creditados primeiro na poupança social digital, a exemplo do que aconteceu no pagamento da segunda parcela?

Sim, todos os pagamentos, com exceção do Bolsa Família, serão realizados exatamente assim. Os valores serão creditados na poupança social digital de maneira escalonada, conforme o mês de aniversário do beneficiário. E algumas semanas após esse crédito nas contas digitais, os beneficiários poderão sacar em espécie ou realizar transferências, também de forma escalonada. Nesse contexto de pandemia, a prioridade do banco é manter o atendimento digital, para minimizar aglomerações de pessoas nos pontos de atendimento. Lembrando que são mais de 121 milhões de beneficiários do auxílio emergencial, BEm e saque emergencial do FGTS. É impensável, nesse momento, realizar todos esses pagamentos na boca do caixa ou nas máquinas de autoatendimento de uma vez.

3) Então, num primeiro momento, o beneficiário vai poder utilizar o auxílio emergencial para pagamentos e compras pela internet, de acordo com o calendário de crédito divulgado. Depois, caso ele queira sacar em espécie, deverá observar o calendário posterior, específico para essa finalidade, correto?

Exatamente. Os beneficiários que não utilizarem o auxílio emergencial pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamentos e compras, poderão optar por realizar o saque em espécie de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário. O calendário de saque pode ser conferido no site da Caixa, no endereço: http://www.caixa.gov.br

4) Como tem sido a adesão da população ao aplicativo Caixa Tem? As pessoas têm usado bastante o app para compras e pagamentos pela internet?

A adesão tem sido muito boa. Mais de 40% dos beneficiários estão utilizando suas contas digitais para pagar boletos, contas de água, luz, telefone, dentre outros, ou para realizar compras na internet ou nas lojas físicas, por meio do QR Code. Nossa expectativa é de que o uso digital seja ampliado e que, por meio de novas ações, seja possível avançarmos ainda mais para uma inclusão digital e social da população mais carente do Brasil.

5) Todas as pessoas que forem aprovadas poderão receber todas as parcelas do auxílio emergencial, mesmo que recebam a primeira em julho ou agosto?

Sim, todas as pessoas que forem aprovadas pela Dataprev e pelo ministério da Cidadania receberão todas as parcelas, sem exceção. Então, mesmo que uma pessoa tenha realizado o cadastramento no último dia, 2 de julho, ela vai receber as três parcelas, se o cadastro for aprovado.

6) Ao final do pagamento do auxílio emergencial, a Caixa vai manter as contas digitais para todos?

Sim, a Caixa vai manter todas as contas, nas mesmas condições. São contas menos complexas que as tradicionais, totalmente gratuitas e com limite de movimentação de 5 mil reais, de acordo com norma do Banco Central.

7) Muitas pessoas recebiam o auxílio emergencial em outros bancos, sem ser a Caixa, mas agora passaram a receber numa poupança social digital. Por que essa medida foi adotada?

As contas digitais foram criadas para possibilitar um controle dos pagamentos dos benefícios no contexto da pandemia do novo coronavírus. O crédito vem sendo realizado dessa forma para que todos possam receber o mesmo tratamento e para que não tenhamos aglomerações nas agências. Os recursos são antecipados para uso digital pelo aplicativo Caixa Tem. Caso o beneficiário não utilize os valores pelo aplicativo, os recursos serão transferidos automaticamente para as contas informadas pelos beneficiários no cadastramento, de acordo com o calendário de saque em espécie.

8) A Caixa vai começar a pagar a terceira parcela neste sábado, 27. Quantas pessoas irão receber?

A Caixa vai começar a pagar a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e não fazem parte do calendário do Bolsa Família. Esta terceira etapa será realizada de acordo com calendário publicado pelo Ministério da Cidadania, que pode ser conferido no site da Caixa: http://www.caixa.gov.br. No total, a Caixa vai disponibilizar, nesta etapa, 19,7 bilhões de reais para 31 milhões de pessoas.