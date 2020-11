Feirão da Serasa permite que dívidas sejam quitadas por R$ 50  

A Serasa anunciou nesta segunda-feira, 9, que está com uma ação especial dentro do Feirão Limpa Nome e possibilitará que 10 milhões de dívidas sejam quitadas por apenas 50 reais. O Feirão Limpa Nome começou na semana passada e vai até dia 30 de novembro.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

“Esse Feirão é muito especial, devido a todo o cenário que passamos. O grande objetivo é ajudar o maior número de brasileiros a regularizar sua situação financeira, limpar o nome e voltar a ter acesso a crédito. Por isso não pouparemos esforços para viabilizar ações como essa junto aos nossos parceiros, e possibilitar que milhões de pessoas quitem suas dívidas por apenas R$ 50” afirma Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.

Nesta edição são 50 empresas participantes: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredili, Mundial Mix e Cemig.

A renegociação de dívidas pode se feita pelo site do Serasa Limpa Nome, whatsapp (11 99575-2096) e aplicativo da Serasa, ou em mais de 7.000 agências dos Correios em todo o país.

Quem renegociar as dívidas nesta edição do feirão conseguirá aumentar o score de crédito na hora, por meio do Serasa Turbo. Por meio da ferramenta, o consumidor consegue consultar o score e ver quantos pontos pode ganhar se fechar um acordo de renegociação. Quando o pagamento for efetivado, a pontuação é atualizada.