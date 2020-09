Serasa lança ferramenta que permite aumentar score do consumidor

A Serasa anunciou, nesta quarta-feira, 9, uma nova ferramenta em sua plataforma. Denominada de Serasa Turbo, o produto permitirá que o consumidor saiba quanto aumentará a sua pontuação do score de crédito ao quitar uma dívida.

O score de crédito é uma pontuação por trás de cada CPF. É como se fosse uma nota do consumidor. Pela pontuação do score, que varia de 0 até 1.000 pontos, o consumidor tem mais facilidade ou dificuldade em conseguir crédito no mercado.

“Nome sujo ou dívidas em atraso reduzem a pontuação. Quando a pessoa limpa o nome e paga as suas dívidas, o score volta a subir. O problema estava na demora. Ouvimos muitas reclamações sobre isso”, explica Lucas Lopes, gerente de produtos da Serasa.

Para utilizar o Score Turbo, o consumidor deverá ter cadastro no portal Serasa. Se tiver dívidas em aberto, ele poderá consultar e negociar por meio do Serasa Limpa Nome.

Na fase da consulta, é possível consultar o score e ver quantos pontos ele pode ganhar se fechar um acordo de renegociação. Quando o pagamento for efetivado, a pontuação é atualizada.

O Serasa Turbo estará disponível para todos os usuários da plataforma da Serasa no dia 21 de setembro. No momento, cerca de 15% da base está testando a ferramenta.

Segundo a Serasa, até agosto deste ano, 1,4 milhão de consumidores negociaram dívidas no Serasa Limpa Nome. Se o Serasa Turbo já estivesse disponível para todos, 837 mil pessoas teriam o score turbinado assim que pagassem suas dívidas. “É com crédito que se tira os planos do papel. Por meio do crédito que se compra uma casa ou se paga um faculdade. Por isso, a pontuação para conseguir o crédito é tão importante.”

Como aumentar o score

A pontuação do Score se deve ao histórico de pagador do consumidor. A Serasa explica que para melhorar a pontuação é preciso realizar a mudança de comportamento. E dessa forma, o mercado passará a ver consumidor de outra forma.

A pontuação pode melhorar se o consumidor limpar seu nome e pagar as contas em dia. Somado a isso, as informações disponíveis do cadastro positivo podem ajudar.