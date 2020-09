Eles se adiantaram e já oferecem ferramentas semelhantes ao PIX

Pagamento com QR Code e transferências rápidas, simplificadas e que podem ser feitas 24 horas por dia, sete dias por semana (o 24×7). Muitas soluções semelhantes às que serão proporcionadas a partir de novembro pelo novo meio de pagamento brasileiro, o PIX, já estão disponíveis a clientes de bancos e fintechs no país.

Há quem tenha passado a oferecer as soluções recentemente, como o Bradesco, que lançou sua carteira digital que inclui pagamento via código QR, a Bitz, nesta semana, e o Guiabolso, que desde o final de agosto disponibiliza transferências 24×7 que podem ser feitas em segundos dentro do aplicativo em alguns bancos. Desde junho, a Stone também oferece o código QR em suas maquininhas.

Já outras fintechs oferecem soluções similares às do pagamento instantâneo há mais tempo. É o caso de Nubank, C6 Bank, Pic Pay e Mercado Pago. “O PIX é uma evolução quase natural do pagamento por código QR”, diz Elaine Shimoda, diretora de Operações do Mercado Pago.

Veja abaixo o que bancos e fintechs já oferecem de forma semelhante ao PIX:

Bradesco

A carteira digital e conta de pagamentos do banco, a Bitz, permite aos clientes manter dinheiro na carteira digital para fazer pagamentos de contas diretamente do celular e pagamentos via QR Code em estabelecimentos que têm maquininha Cielo. Outras funcionalidades são: transferência de valores entre contas Bitz, TEDs gratuitas, recarga de celular. A carteira digital permite ao cliente gerar um cartão de débito virtual para ser utilizado em sites de e-commerce e aplicativos onde a bandeira Elo é aceita

Stone

O QR Code já está implementado nas maquininhas da adquirente desde junho para recebimento de pagamentos de compras pagos com o auxílio emergencial do governo em meio a pandemia. Com o Pix, a ideia é alavancar ainda mais o uso dos códigos nos POS.

Guiabolso

A nova funcionalidade do app permite transferências entre pessoas físicas de bancos diferentes de maneira instantânea (o dinheiro cai em poucos minutos), gratuita e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para transferir dinheiro para qualquer pessoa, mesmo que ela não seja usuária do serviço, basta que o usuário use suas atuais contas bancárias pelo app.

Ou seja, o usuário não precisa transferir dinheiro para uma conta digital no aplicativo. O que o Guiabolso faz é juntar várias contas em um só lugar e permitir a transferência rápida do dinheiro pelo app. Por enquanto, as transferências ocorrem de maneira instantânea e 24×7 para Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander e Stone.

C6

O banco oferece, desde a sua criação, o Kicks, um serviço de transferência de dinheiro por TED via SMS. Para o cliente que vai transferir dinheiro, basta ter o número do celular do beneficiário. Para isso o cliente precisa abrir o app do C6, clica em “Transferir por telefone (via Kick)” e digita o número de celular da pessoa para quem deseja enviar a quantia. O beneficiário recebe a notificação do Kick via SMS ou WhatsApp e resgata seu dinheiro em qualquer banco depois de digitar seus dados.

Mercado Pago

O Mercado Pago usa o código QR para pagamento em compras físicas e online. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem realizar a cobrança pelo código, que é prática, sem contato e o dinheiro cai na mesma hora na conta do vendedor. Atualmente, quando o cliente lê um código QR do Mercado Pago ou de outra instituição precisa usar a conta daquela empresa para concluir a transação. Com o PIX, as pessoas poderão ler o QR do Mercado Pago e pagar com a conta de outras instituições financeiras, e vice-versa.

Nubank

O Nubank oferece há alguns anos transferências ilimitadas e gratuitas para qualquer banco. Outro ponto que se assemelha ao PIX é que todas as transferências entre clientes podem ser feitas utilizando somente o CPF, sem precisar de todos os dados da conta.

O banco também integra sua conta digital com a lista de contatos do telefone. Os clientes que têm a função ativada podem tornar a transferência entre contas mais rápida. Todos os contatos que também possuem a conta e integrarem a lista de contatos aparecerão no aplicativo.

Pic Pay

O Pic Pay previu que o futuro do pagamento seria mobile e instantâneo desde a sua criação, em 2012. Desde então oferece o pagamento instantâneo e o QR Code como forma de pagamento dentro do app.

Itaú

Com o app iti, é possível realizar pagamentos de forma instantânea, 24h por dia, sete dias por semana, para qualquer pessoa ou estabelecimento sem nenhum custo. Lojistas, autônomos e empreendedores recebem suas vendas na mesma hora.

Os pagamentos podem ser feitos pelo próprio celular, por QR Codes impressos em pontos de venda ou via maquininhas habilitadas, que poderão gerar o código em suas telas.

Além disso, usuários podem transferir dinheiro entre si de forma simples e rápida por meio de QR Code ou agenda de contatos do celular, usando o saldo no aplicativo ou qualquer cartão de crédito.