A fintech brasileira Nubank anunciou nesta quinta-feira, 10, que vai oferecer o novo sistema de pagamento Pix gratuitamente para todos os empreendedores que usam sua conta pessoa jurídica. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo da empresa para explicar aos clientes um pouco mais do novo sistema.

O Pix foi criado pelo Banco Central (BC) para simplificar as transações de dinheiro no Brasil. Com ele, através de um smartphone, os consumidores e empresários podem fazer transferências de dinheiro em apenas 10 segundos em qualquer dia e hora.

A intenção do BC é estimular o uso de meios eletrônicos de pagamento e a concorrência entre as instituições financeiras, diminuindo o volume de papel-moeda em circulação e democratizando o acesso dos brasileiros ao sistema financeiro.

Para efetuar a transação, não será preciso informar o número da conta, a agência e o número do CPF do destinatário. Cada pessoa e instituição será identificada por meio de um usuário único — que pode ser o próprio nome, número de telefone ou e-mail.

A ferramenta estreia em novembro e deverá substituir o DOC e a TED, que, além de não estarem disponíveis 24 horas por dia, sete dias na semana, custam cerca de 10 reais por transação. O Pix será gratuito para as pessoas físicas e mais barato para as empresas do que os meios oferecidos atualmente, já que o BC vai cobrar apenas o custo da operação.

No caso do Nubank, a fintech irá assumir os custos de todas as transações, como afirmou Carrie Nguyen, gerente de produto para Pix do Nubank, no webinar desta quinta.

Desde julho de 2019, o banco oferece a seus clientes uma conta pessoa jurídica gratuita. O foco da empresa são os profissionais autônomos e microempreendedores individuais (MEIs), por isso são oferecidos recursos simples, como transferências bancárias, pagamentos de impostos e de boletos.