Clientes do PagSeguro podem antecipar o saque do FGTS emergencial

O PagSeguro PagBank possibilita a clientes a antecipação do saque do FGTS emergencial por meio da transferência do dinheiro para a conta PagBank, em duas opções: com o cartão de débito virtual da Caixa ou boleto bancário. A conta digital é gratuita e não cobra taxas de manutenção, transferências e mensalidade.

Assim como ocorreu com o auxílio emergencial, a liberação do saldo do FGTS será através da conta poupança digital da Caixa, acessada pelo cidadão via app Caixa Tem. No entanto, caso mantenha o dinheiro nesta conta, o beneficiário só poderá efetuar o saque após carência de 30 dias estabelecida pela Caixa.

Os beneficiários podem transferir os valores online e sem custo: é só criar o cartão de débito virtual no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo de correntistas da Caixa e então cadastrá-lo no app PagBank, clicando no botão “Adicionar Dinheiro” e escolhendo a opção de adicionar via cartão de débito virtual da Caixa. O saldo é liberado na hora.

Outra alternativa é fazer a transferência através do boleto bancário. Para isso, o cliente deve acessar o app Pagbank, clicar no botão “Adicionar Dinheiro”, selecionar a opção boleto e digitar o valor que será transferido para a conta PagBank. Depois o usuário deve acessar o aplicativo Caixa Tem e escolher a opção “Realizar Pagamentos”. Basta escolher pela leitura do código de barra ou digitar os números do código para realizar o pagamento. O dinheiro será encaminhado para a conta PagBank em até 3 dias úteis.

No PagBank, é possível fazer e receber TEDs e transferências ilimitadas e gratuitas para qualquer banco, pagar contas, recarregar celular e receber 2% do valor de volta na sua conta, fazer pagamentos via QR Code em maquininhas e ganhar 10% do valor de volta. A fintech também oferece um cartão internacional grátis que pode ser utilizado para compras em lojas e na internet, para pagar aplicativos e serviços como Uber, Spotify e Google Play e ter acesso a saques grátis na rede Banco 24horas.

No PagBank também é possível fazer aplicação no CDB, com rendimentos de até 30% a mais que a poupança (120% do CDI) e com garantia FGC. Todos os clientes que aplicarem nos CDBs podem também pedir um cartão de crédito VISA internacional, grátis, sem anuidade e com limite de crédito igual ao valor investido no CDB.