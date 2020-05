Caixa paga 1ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em fevereiro

A Caixa paga nesta quarta-feira (19) a primeira parcela do auxílio emergencial para 600 mil trabalhadores nascidos em fevereiro que já tiveram o pedido aprovado. Os trabalhadores poderão receber o dinheiro nas contas indicadas ou sacá-lo nas agências.

O calendário vai até o dia 29 de maio. No total, serão disponibilizados mais R$ 5,3 bilhões nas contas indicadas no momento da inscrição para 8,3 milhões de brasileiros.

Na terça-feira (19) já foram pagos cerca de 700 mil benefícios da 1ª parcela. Também houve o pagamento da 2ª parcela do Bolsa Família para mais de 1,9 milhão de pessoas. No total, o banco pagou 2,6 milhões de brasileiros.

O banco registrou a ausência de aglomerações e grandes filas nas agências

O novo lote será pago de forma escalonada, de acordo com a data de nascimento do trabalhador, conforme o calendário a seguir:

Tabela 4 Caixa – Calendário segunda parcela Tabela 4 Caixa – Calendário segunda parcela

Caso os nascidos em janeiro não puderam ir às agências na terça-feira (19), poderão receber hoje ou nos próximos dias.

Os beneficiários podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site: auxilio.caixa.gov.br e aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial. Atendimento digital.

Segunda parcela

Para o público que começou a receber a primeira parcela depois do dia 30 de abril, as datas de liberação da segunda parcela do benefício serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Cidadania.

Os beneficiários do Bolsa Família já começaram a receber a segunda parcela, com pagamentos de 18 a 29 de maio, seguindo o dígito final no Número de Inscrição Social (NIS).

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

Quem tem conta poupança digital aberta pela Caixa terá a segunda parcela depositada entre amanhã (20) e 26 de maio.

O saque em dinheiro da segunda parcela ocorrerá entre 30 de maio e 13 de junho, conforme o mês de nascimento do beneficiário.