Banco do Brasil vende mil imóveis com até 70% de desconto

Durante outubro o Banco do Brasil (BB) disponibiliza mais de mil ofertas para venda de imóveis, tanto por leilão quanto por venda direta, com até 70% de desconto. São 1.138 propriedades, entre casas e apartamentos, com valores entre R$ 25 mil e R$ 51,1 mil, que estão disponíveis no site Seu Imóvel BB.

Com 403 unidades, o Centro-Oeste se destaca como a região com maior número de imóveis disponíveis, seguido pelo Sudeste, com 303, e pelo Nordeste, com 300. Os imóveis estão 100% quitados e não possuem dívidas.

Neste mês, o banco oferece escritura grátis para compras em venda direta com o pagamento à vista em transações feitas pelo site seuimovelbb.com.br com propostas completas (com documentos) enviadas até 31 de outubro, ou até o encerramento da campanha.

O pagamento das despesas relativas a procurações, certidões, ITBI, laudêmio, Correios, serviços de courrier, taxas como FUNREJUS e o registro do imóvel no RGI competente não estão inclusos na campanha.

Os leilões são virtuais e intermediados pelos leiloeiros Agostinho Leilões, Cravo Leilões, CRleilões, Leiloei.com, Leiloeiro Público, Nordeste Leilões. As condições completas de compra estão no site de cada pregoeiro.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o portal Seu Imóvel BB e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse – região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).