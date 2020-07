Ainda dá tempo de pedir o auxílio de R$ 600. Veja como

Quem ainda não pediu o auxílio emergencial deve se apressar. O prazo para solicitar o benefício encerra às 23h59 desta quinta-feira, 2. Quem for aprovado pelo Dataprev e Ministério da Cidadania receberá todas as parcelas, um total de cinco. Inicialmente proposto para vigorar por três meses, o benefício foi prorrogado por mais dois meses, com o pagamento de mais duas parcelas.

O cidadão que estava no Cadastro Único até o dia 20 de março e que atende às regras do programa, recebe os pagamentos sem precisar se cadastrar no site da Caixa. Quem é beneficiário do Bolsa Família pode receber o auxílio emergencial, desde que ele seja mais vantajoso. Nesse período, o Bolsa Família de quem recebe o auxílio fica suspenso.

As pessoas que não estão inscritas no Bolsa Família nem no CadÚnico e preenchem os requisitos do programa podem se cadastrar no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial, disponível nas lojas de aplicativos. Depois de fazer o cadastro, a pessoa pode acompanhar se vai receber o auxílio emergencial, consultando no próprio site ou aplicativo.

Quem não tem acesso aos meios digitais e que necessita de apoio para realizar o pedido pode se dirigir a uma agência dos Correios e fazer o cadastro. Para isso é necessário levar um documento com foto, que conste o nome da mãe do beneficiário, CPF do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular, dados bancários ou documento de identificação para solicitar abertura de conta social digital. Com o pedido feito, a pessoa receberá um protocolo de cadastro ao final do atendimento e, após 10 dias, poderá verificar o andamento da solicitação.

O Ministério da Cidadania já recebeu mais de 124 milhões de solicitações do auxílio emergencial, sendo que cerca de 65 milhões foram considerados elegíveis e 41,59 milhões foram apontados como inelegíveis, por não atenderem aos critérios do programa. Existem ainda quase 17 milhões de inscrições classificadas de inconclusivas – quando faltam informações para o processamento integral do pedido. Quem estiver nessa situação deve refazer o cadastro por meio do site ou aplicativo do programa.