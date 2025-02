Vitrine de negócios

Vem aí o Oscar do empreendedorismo brasileiro. O Ranking EXAME Negócios em Expansão, maior anuário de empreendedorismo do país, está com inscrições abertas para a edição de 2025. Se sua empresa teve um bom ano, agora é a hora de colocar esse crescimento no mapa.

Podem participar negócios com receita entre 2 milhões e 600 milhões de reais que tenham crescido em 2024 — e vale muito a pena. Estar no ranking abre portas para investidores, reforça a marca e ainda dá um empurrão no marketing e no recrutamento de talentos. A empresa também ganha um selo a ser usado onde bem entender.

E os vencedores garantem um lugar no evento presencial da EXAME em São Paulo, um dos maiores encontros de negócios do país, cheio de networking e oportunidades.

As inscrições vão até 5 de maio, mas as empresas que se inscreverem até 31 de março terão acesso gratuito ao LIT Onlearning, plataforma de cursos da EXAME e da Saint Paul, uma das maiores escolas de negócios do Brasil. Se o seu negócio cresceu, agora é a hora de mostrar ao mercado. Não perca a chance de entrar para o ranking que celebra as empresas que fazem a economia girar. As inscrições são gratuitas. O reconhecimento, para sempre.

QUANTO ELAS CRESCERAM?

O Ranking EXAME Negócios em Expansão mostra a evolução das empresas selecionadas ao longo das últimas três edições. Elas podem se destacar pelas categorias (eixo vertical, em milhões de reais), divididas pelo porte de cada uma, ou pela classificação no ranking (eixo horizontal).