...em São Paulo (Brasil)

No Caco, casa de espírito meio italiano, meio cosmopolita, comandada pelo chef Victor Senna, a carta dedicada ao jerez e ao vermute foi elaborada pelo sommelier Arthur Grimberg. A seleção permite explorar estilos dos vinhos fortificados espanhóis. Para começar, vale pedir a tartelete de atum, preparada com massa filo e creme azedo, acompanhada de uma taça de Fino clássico, seco, de perfil salino e com notas de amêndoas.

...em Cádiz (Espanha)

A Taberna La Manzanilla, bar de vinhos familiar que funciona há cerca de 100 anos, serve apenas duas coisas: jerez e azeitonas. Em Cádiz, cidade portuária da Andaluzia, a proximidade com o Atlântico e com o Marco de Jerez ajuda a explicar a tradição vinícola da região, onde são produzidos diferentes estilos da bebida. A taberna preserva uma maneira tradicional de apreciá-los: no balcão, servidos diretamente dos barris.

Daskal: vinhos, coquetéis e tapas espanhóis (Divulgação/Divulgação)

...em Londres (Inglaterra)

O Bar Daskal é um bar espanhol de vinhos e coquetéis localizado no Borough Yards, na região de London Bridge. A carta reúne vinhos espanhóis, jerez, vermutes e coquetéis feitos com destilados do país. Entre os destaques estão o Eduardo, que combina diferentes estilos de jerez, vermute e bitters. Para acompanhar, o menu de petiscos inclui jamón, queijos, tortillas e gildas.