Uma música, uma notícia ou um desvio para escapar do trânsito podem render um poema para Guilherme Bertani. Presidente da Docol, ele encontra na escrita uma forma de explorar sentimentos e ideias que nem sempre cabem na rotina de executivo. Os versos nascem de observações do cotidiano, mas também o acompanham em outro hobby, o montanhismo. Uma de suas criações surgiu durante uma expedição no Kilimanjaro.

“Acho que eu sempre tive uma parte introspectiva”, diz. No início, registrava pensamentos e depois tentava aprimorá-los. Um concurso literário em Joinville deu impulso à prática, quando um de seus poemas foi selecionado para uma coletânea. A partir dali, passou a levar mais a sério o hábito da escrita.

O primeiro livro veio por volta de 2006. Ao anunciar o projeto à madrinha, professora de português, ele ouviu uma pergunta: “Seriam sonetos?” Não era o caso. Bertani escrevia sem se prender a rimas ou a uma forma fixa. Recorda, com humor, a decepção dela.

A liberdade formal permanece, assim como o trabalho constante de revisão. “Dificilmente sai pronto”, afirma. Às vezes, a formulação parece perfeita quando surge, mas perde força até ser registrada. É preciso reconstruí-la. Natureza, relacionamentos, desejo e justiça estão entre os temas que aparecem em seus poemas.

“Essa é uma forma de extravasar outro lado meu”, diz. No mundo corporativo, ele reconhece espaço para a criatividade, mas de outra natureza. A literatura permite expressar o que não se encaixa em sua função na empresa, onde trabalha há 25 anos. Fundada em 1956, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a Docol fabrica metais e louças sanitárias, como torneiras e vasos, além de pias de aço inox. Com faturamento superior a 1 bilhão de reais, a companhia reúne mais de 2.500 funcionários, quatro parques fabris e exporta para mais de 35 países.

Nas montanhas, o executivo encontra tempo para alimentar um olhar diferente dos números. Criado em uma chácara em Campinas, no interior de São Paulo, ele sempre gostou de trilhas e de andar no mato. A primeira expedição surgiu a convite de um amigo. Sem experiência, começou a estudar preparação e equipamentos para a missão. Dos nove integrantes do grupo, três chegaram ao cume. Bertani estava entre eles.

O resultado estimulou novas viagens e o projeto de completar os Sete Cumes. Dessa lista, ele já subiu o Aconcágua, o Kilimanjaro, o Elbrus e o Vinson. Também buscou formação para escalar no gelo e foi ao Mont Blanc. Nem todas as tentativas terminaram no alto. No Equador, condições climáticas levaram o grupo a desistir de duas das três montanhas previstas.

“Tem sempre, por mais que se planeje tudo, a incerteza do momento”, afirma. A experiência exige respeitar horários, avaliar o tempo e aceitar a interrupção da subida. Em uma descida, enfrentou uma tempestade com raios, episódio que reforçou a importância desses limites.

A expedição ao Vinson, na Antártida, aproximou os dois hobbies. Bertani decidiu levar um caderno para registrar detalhes e contar a história. A viagem envolveu espera por janelas de tempo, pouso em uma geleira e temperaturas que, segundo ele, chegavam a 40 graus negativos. No verão, a ausência de uma noite completamente escura também alterava a experiência.

Nessa viagem, as observações se misturaram a reflexões e referências à mitologia. A imagem de Atlas sustentando o globo, com a Antártida próxima à cabeça, inspirou o título do livro Sobre a Fronte de Atlas.

Os dois interesses se complementam pelo espaço que abrem à reflexão. “São momentos em que você vai estar isolado e consegue ser mais introspectivo, pensar sem distrações”, diz.

Em seu livro mais recente, Os Perigos Desta Vida, Bertani reúne quatro conceitos que considera perigosos: certeza, hábito, carência e esperança. O último costuma provocar surpresa para os interlocutores. Para ele, esperar pode se tornar uma forma de adiar a ação. “Você está deixando na mão de outros uma coisa que é importante para você”, diz.