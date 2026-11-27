Guilherme Bertani: o montanhismo e a escrita permitem ao executivo exercer um lado mais criativo (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter de Casual
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 06h00.
Uma música, uma notícia ou um desvio para escapar do trânsito podem render um poema para Guilherme Bertani. Presidente da Docol, ele encontra na escrita uma forma de explorar sentimentos e ideias que nem sempre cabem na rotina de executivo. Os versos nascem de observações do cotidiano, mas também o acompanham em outro hobby, o montanhismo. Uma de suas criações surgiu durante uma expedição no Kilimanjaro.
“Acho que eu sempre tive uma parte introspectiva”, diz. No início, registrava pensamentos e depois tentava aprimorá-los. Um concurso literário em Joinville deu impulso à prática, quando um de seus poemas foi selecionado para uma coletânea. A partir dali, passou a levar mais a sério o hábito da escrita.
O primeiro livro veio por volta de 2006. Ao anunciar o projeto à madrinha, professora de português, ele ouviu uma pergunta: “Seriam sonetos?” Não era o caso. Bertani escrevia sem se prender a rimas ou a uma forma fixa. Recorda, com humor, a decepção dela.
A liberdade formal permanece, assim como o trabalho constante de revisão. “Dificilmente sai pronto”, afirma. Às vezes, a formulação parece perfeita quando surge, mas perde força até ser registrada. É preciso reconstruí-la. Natureza, relacionamentos, desejo e justiça estão entre os temas que aparecem em seus poemas.
“Essa é uma forma de extravasar outro lado meu”, diz. No mundo corporativo, ele reconhece espaço para a criatividade, mas de outra natureza. A literatura permite expressar o que não se encaixa em sua função na empresa, onde trabalha há 25 anos. Fundada em 1956, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a Docol fabrica metais e louças sanitárias, como torneiras e vasos, além de pias de aço inox. Com faturamento superior a 1 bilhão de reais, a companhia reúne mais de 2.500 funcionários, quatro parques fabris e exporta para mais de 35 países.
Nas montanhas, o executivo encontra tempo para alimentar um olhar diferente dos números. Criado em uma chácara em Campinas, no interior de São Paulo, ele sempre gostou de trilhas e de andar no mato. A primeira expedição surgiu a convite de um amigo. Sem experiência, começou a estudar preparação e equipamentos para a missão. Dos nove integrantes do grupo, três chegaram ao cume. Bertani estava entre eles.
O resultado estimulou novas viagens e o projeto de completar os Sete Cumes. Dessa lista, ele já subiu o Aconcágua, o Kilimanjaro, o Elbrus e o Vinson. Também buscou formação para escalar no gelo e foi ao Mont Blanc. Nem todas as tentativas terminaram no alto. No Equador, condições climáticas levaram o grupo a desistir de duas das três montanhas previstas.
“Tem sempre, por mais que se planeje tudo, a incerteza do momento”, afirma. A experiência exige respeitar horários, avaliar o tempo e aceitar a interrupção da subida. Em uma descida, enfrentou uma tempestade com raios, episódio que reforçou a importância desses limites.
A expedição ao Vinson, na Antártida, aproximou os dois hobbies. Bertani decidiu levar um caderno para registrar detalhes e contar a história. A viagem envolveu espera por janelas de tempo, pouso em uma geleira e temperaturas que, segundo ele, chegavam a 40 graus negativos. No verão, a ausência de uma noite completamente escura também alterava a experiência.
Nessa viagem, as observações se misturaram a reflexões e referências à mitologia. A imagem de Atlas sustentando o globo, com a Antártida próxima à cabeça, inspirou o título do livro Sobre a Fronte de Atlas.
Os dois interesses se complementam pelo espaço que abrem à reflexão. “São momentos em que você vai estar isolado e consegue ser mais introspectivo, pensar sem distrações”, diz.
Em seu livro mais recente, Os Perigos Desta Vida, Bertani reúne quatro conceitos que considera perigosos: certeza, hábito, carência e esperança. O último costuma provocar surpresa para os interlocutores. Para ele, esperar pode se tornar uma forma de adiar a ação. “Você está deixando na mão de outros uma coisa que é importante para você”, diz.