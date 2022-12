Um guia que vai do 5G à MPB

Começaremos 2023 com novo governo. Começaremos 2023 também sem o esperado hexa na Copa do Mundo, após a eliminação para a Croácia. São dois eventos que nos levam a olhar para o próximo ano, e para os próximos anos, com um espírito de começo de um novo ciclo. Após um 2022 de alta octanagem, com eleição, Copa, guerra e rescaldos da pandemia, temos — nós da EXAME, você, o mundo — o desafio e a oportunidade de olhar para a frente. O hexa não veio; o ministério dos sonhos, também não. Mas motivos para otimismo não faltam. Como virou tradição nos últimos anos, a EXAME publica, em sua última edição do ano, uma reportagem com ideias para os próximos 12 meses. O editor Leo Branco organizou um especial com um amplo espectro de temas para nortear suas escolhas e, vá lá, para que você possa se antecipar às Croácias que aparecerão no caminho.

A começar por aquela que deve ser uma das grandes novidades do ano: o 5G chegará à sua vida, mudará seus negócios, a forma como você assiste a filmes e séries, seus tratamentos médicos. E isso é uma grande notícia. O próximo ano também deve marcar um mergulho na rea­lidade de uma das tecnologias mais promissoras dos últimos anos, o metaverso. Após o frenesi, o que sobra de concreto? Veremos. E o mercado de apostas online terá um ambiente de regras mais claras para seguir crescendo?

Para as empresas, o ano deve ser um convite ao bom senso: juros ainda altos mundo afora devem exigir análise criteriosa para cada investimento. As melhores empresas, com projetos estruturados, lucro já no presente — e práticas ESG azeitadas —, devem sair na frente. Nosso especial traz ainda in­sights para você organizar seu ano em frentes tão diversas quanto política (que Lula veremos em 2023?) e música (a nova leva de artistas da MPB veio para ficar?).

Esta última edição de 2022 traz também uma reportagem especial sobre as melhores cidades para fazer negócios no país, produzida em parceria com a consultoria Urban Systems. São lições de Lucas do Rio Verde a Caxias do Sul, passando por São Paulo, para subir a régua na qualidade, e na ambição, da gestão pública no Brasil. Junto com a reportagem desta edição, organizamos um fórum para debater o futuro da infraestrutura no Brasil, no início de ­dezembro, na B3, com quatro governadores eleitos entrevistados pelo editor Luciano Pádua. Causar impacto nas discussões do Brasil e ser decisiva nas suas escolhas do dia a dia são ambições históricas da EXAME, que se renovam em 2023. Boa leitura, e ótimo ano novo!