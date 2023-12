Só o que não poderia virar um e-mail: para eliminar reuniões, este CEO coloriu a própria agenda

A rotina de Rodrigo Tognini, um dos fundadores da fintech Conta Simples, era pipocada de um monte de reuniões diárias, semanais e quinzenais de alinhamento. Em certo momento, era tanto compromisso que ele não conseguia nem sequer ver o que realmente era útil. Além disso, faltava tempo para cuidar da própria vida.

A solução? Colorir a agenda. ­Tognini adotou a tática para distinguir três tipos de compromissos diferentes e igualmente importantes: encontros internos, reuniões com clientes e tempo livre de trabalho. Cada um ganhou uma cor.

Como a nova rotina foi importante

O olhar atento à agenda mostrou a Tognini que muita reunião era inútil — ou seja, poderia virar um e-mail. “Consegui entender o que eu estava fazendo com o meu tempo”, diz ele. “As cores me fizeram analisar meus pensamentos, me preparar para os encontros, responder ao que estava pendente e não ficar somente preso num looping de reuniões.”

Com a nova rotina, ele viu a empresa crescer. Dona de uma tecnologia para facilitar o controle de despesas corporativas, a Conta Simples tem 30.000 clientes. Juntos, eles movimentaram 17 bilhões de reais pela plataforma da empresa em 2023.

Em dezembro, a Conta Simples ganhou autorização do Banco Central para também conceder crédito aos clientes. Com isso, o volume de transações por ali deve aumentar nos próximos meses — e as cores na agenda de Tognini, também.