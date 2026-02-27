Sabor de retenção

Fazer o cliente sair da Bacio di Latte com um sorriso meio lambuzado de sorvete faz parte da missão da empresa paulistana desde a fundação do negócio, em 2011. O que entrou no radar mais recentemente foi outra pergunta: como garantir que quem está atrás do balcão também termine a semana satisfeito? A diretora de recursos humanos da rede de sorvetes, Cellita Souza, entendeu que o caminho passava por uma mudança na escala de trabalho. No fim de 2024, ela começou a discutir internamente a adoção da escala 5x2 nas lojas. A implementação começou para valer entre março e abril de 2025, de forma gradual. Em dezembro, estava concluída em todas as unidades. Hoje, os atendentes e as primeiras lideranças das mais de 200 lojas espalhadas de norte a sul do país folgam duas vezes por semana, algo ainda raro no setor de varejo.

A decisão veio amparada por pesquisas internas. “Vimos uma necessidade maior de equilíbrio entre vida pessoal e profissional”, diz Souza. Muitos funcionários moram longe do trabalho e enfrentam deslocamentos longos. Dois dias consecutivos de descanso passaram a ser, mais do que um benefício, um argumento de permanência. “A escala 5x2 não resolve tudo, mas ajuda a reduzir o turnover e a diferenciar a marca na vitrine de vagas”, afirma. Agora, a companhia acompanha os indicadores. Na maioria das unidades, a nova escala não causou um impacto relevante nos custos. Poucas unidades tiveram que ter o quadro das equipes adequado ao novo modelo de folgas. Uma nova pesquisa de clima está em curso para medir os efeitos da decisão. “Sempre olhamos os dados para entender se está fazendo sentido e onde pode melhorar”, diz Souza. Num negócio em que a experiência é parte do produto, cuidar de quem serve pode ser a forma mais pragmática de proteger o caixa. Às vezes, dois dias fazem diferença.