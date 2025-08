Rodovias conectadas: a nova era da mobilidade digital no Brasil

A conectividade já é parte essencial da mobilidade moderna — e agora ela avança também pelas rodovias brasileiras. A RioSP, uma empresa Motiva, acaba de implementar infraestrutura 4G em trechos das Rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101), marcando um passo decisivo na jornada do cliente rumo à mobilidade mais inteligente, segura e conectada.

O projeto, realizado em parceria com a TIM, contou com um investimento de 13 milhões de reais e, mais do que expandir o sinal de internet em trechos rodoviários, a iniciativa amplia significativamente o acesso a serviços digitais em áreas que antes estavam fora do alcance das operadoras tradicionais.

A nova infraestrutura beneficia municípios do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, e do Sul Fluminense, no Rio de Janeiro — regiões com grande relevância logística e intenso fluxo de veículos.

E os impactos vão além do uso cotidiano da conectividade. Com o novo sistema em funcionamento, motoristas passam a contar com acesso estável ao aplicativo da concessionária, que oferece:

• Acionamento de atendimento médico de emergência

• Solicitação de socorro mecânico

• Informações em tempo real sobre o tráfego

• Canais de relacionamento com a concessionária

Embora a TIM seja a operadora parceira, o projeto oferece conectividade também para clientes de outras operadoras, por meio do serviço de roaming, garantindo conectividade ampla e contínua. Esse ponto é fundamental: ao estender o alcance da cobertura digital para além das zonas urbanas, garante um atendimento mais rápido e eficiente, mesmo em trechos antes isolados digitalmente.

A entrega reforça uma diretriz estratégica da Motiva: integrar tecnologia e infraestrutura para transformar a experiência dos clientes. A conectividade deixa de ser um recurso adicional e passa a ser parte da espinha dorsal da segurança viária, da gestão operacional e do atendimento ao cliente.

Trata-se de uma aplicação concreta do conceito de smart mobility, que combina inovação, responsabilidade e atenção permanente às necessidades dos clientes.

Além dos benefícios diretos aos motoristas, a conectividade se estende às comunidades adjacentes à malha rodoviária, promovendo acesso à informação e inclusão digital, e ampliando oportunidades de integração regional.

A Motiva e a RioSP reafirmam seu papel como agentes de transformação da mobilidade no Brasil. Mais do que transportar pessoas e cargas, o objetivo é conectar trajetórias com eficiência, segurança e visão de futuro. E, nesse caminho, a tecnologia continuará sendo uma aliada fundamental.