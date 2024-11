Aprenda a receber convidados com muito estilo

Não faltam interseções entre o mundo da moda e o da decoração. Estamos falando, afinal, de duas formas de expressão — de gostos, estados de espírito, pontos de vista, e por aí vai. Não à toa, várias marcas de moda também dispõem de linhas de itens decorativos. É o caso da Riachuelo, que vende desde peças de roupa até vasos e pratos. A seguir, uma seleção de itens da Casa Riachuelo que podem mudar a cara de sua casa — e a maneira como você recebe seus convidados.

Talheres

Investir em talheres que não passam despercebidos é uma decisão acertada, principalmente para quem gosta de receber muita gente em casa — deixe as facas e os garfos mais surrados para as refeições do dia a dia.

Velas

Quase todo mundo é fascinado pelo fogo, daí o sucesso das velas na decoração em geral. As versões aromáticas são ideais para salas de estar, enquanto as sem cheiro dão graça para jantares mais intimistas.

Prato de cerâmica Diana

Repare na borda deste prato branco, que ajuda a destacar qualquer alimento que for depositado sobre ele. Com 21 centímetros, é tido como uma peça coringa para quem gosta de cozinhar e receber.

Centro de mesa redondo Gil

Feito de fibras 100% naturais, tem 29 centímetros de diâmetro. É um elemento que tem boa serventia mesmo quando você não está recebendo ninguém, pois faz as vezes de item decorativo para mesas vazias.

Sousplat

Seja de tecido, de plástico, seja de bambu, o acessório é indispensável para quem não quer utilizar toalha de mesa. Sem falar na sua praticidade — terminada a refeição, dá para arrumar tudo em segundos. A Casa Riachuelo dispõe de diversas opções do produto.

Vaso de cerâmica G Sophie

Confeccionado em cerâmica, destaca-se pelo formato sinuoso e pelas listras nas cores rosa e branca. Imprime charme e sofisticação para mesas, estantes e ambientes em geral. Tem 28 centímetros de altura por 16 centímetros de largura.

Prato raso de cerâmica Selina

Para quem gosta de produzir mesas que fogem do óbvio, esses pratos ao mesmo tempo delicados e chamativos são grandes aliados. Com 29 centímetros, combinam com toalhas de várias cores.

Kit guardanapo de tecido Gil

Opções de papel não faltam e têm seu valor. Mas os guardanapos de tecido fazem toda a diferença, pois interferem positivamente na decoração. Esse, da Riachuelo, destaca-se pelas franjas.

Tábua Bamboo com Cabo

Acessórios do tipo não servem apenas para o corte de alimentos. Eles também podem ser utilizados, afinal, em mesas caprichadas como suporte para queijos, embutidos, frutas secas, e por aí vai.

Copo baixo de vidro Dimitri

Não há quem não repare no acabamento dourado na borda desse copo de vidro. Redondo e versátil, serve tanto para água como para sucos e até drinques.