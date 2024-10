Quais os gastos da compra de um imóvel: veja principais taxas e custos

A compra de um imóvel é uma das decisões financeiras mais importantes na vida de muitas pessoas. Além do valor de aquisição, é essencial considerar as diversas taxas e custos adicionais envolvidos no processo, que podem impactar significativamente o orçamento. Para ajudar você a planejar sua compra com clareza e evitar surpresas, listamos os principais gastos que devem ser considerados na compra de um imóvel em 2024.

1. ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis)

O ITBI é um dos principais custos envolvidos na compra de um imóvel. Ele é um imposto municipal cobrado sobre a transferência da propriedade, com a alíquota variando de acordo com o município. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a taxa é de 3% sobre o valor de venda ou o valor venal, o que for maior.

Como funciona:

Cálculo:

Valor do imóvel × 3%

Exemplo: Para um imóvel de R$ 500.000, o ITBI seria de R$ 15.000.

Verifique na da prefeitura de sua cidade para confirmar a alíquota vigente e o valor venal do imóvel.

2. Escritura pública

Se o imóvel for comprado à vista, será necessário lavrar uma escritura pública no cartório de notas. O valor da escritura é tabelado por estado e varia de acordo com o valor do imóvel. Para 2024, o custo em São Paulo para imóveis de até R$ 500.000 é de cerca de R$ 4.300, e aumenta conforme o valor do bem.

Como funciona:

O valor da escritura varia conforme a faixa de preço do imóvel e segue uma tabela definida pelo estado.

3. Registro do imóvel

O registro do imóvel no cartório de registro de imóveis é obrigatório para garantir que a transferência da propriedade foi realizada legalmente. O custo do registro também é tabelado por estado e varia de acordo com o valor do imóvel. Em São Paulo, o registro de um imóvel de R$ 500.000 custa aproximadamente R$ 2.700.

Como funciona:

Assim como a escritura, o valor do registro é tabelado por estado e varia conforme o preço do imóvel.

4. Taxas de financiamento (se aplicável)

Para quem compra o imóvel financiado, existem custos adicionais relacionados ao financiamento. Além dos juros do empréstimo, é comum que o comprador tenha que arcar com algumas taxas específicas, como a taxa de avaliação do imóvel, e a taxa de administração, que pode ser cobrada mensalmente.

Como funciona:

A taxa de avaliação é cobrada pelo banco para avaliar o valor do imóvel e garantir que ele se adequa ao crédito concedido.

A taxa de administração é uma pequena cobrança mensal por parte do banco para gerenciar o contrato de financiamento.

5. Comissão de corretagem

A comissão de corretagem é paga ao corretor ou imobiliária responsável pela intermediação da venda. No Brasil, a taxa de corretagem costuma ser de 6% sobre o valor total do imóvel. Esse valor é, geralmente, negociado e acordado entre as partes.

Como funciona:

Cálculo:

Valor do imóvel × 6%

Exemplo: Para um imóvel de R$ 500.000, a comissão de corretagem seria de R$ 30.000.

Dica: Certifique-se de que o valor da comissão esteja claramente descrito no contrato de compra e venda.

6. Taxa de laudêmio (em áreas de marinha)

Em imóveis localizados em áreas de marinha, é necessário pagar o laudêmio, uma taxa cobrada pela União na transferência de imóveis situados nessas regiões. O laudêmio pode corresponder a 5% do valor do imóvel ou do valor venal, o que for maior.

Como funciona:

O laudêmio é cobrado em regiões específicas, como litoral e margens de rios navegáveis.

Dica: Consulte se o imóvel está localizado em área de marinha antes de fechar o negócio, pois o laudêmio pode ser um custo considerável.

7. Custo de mudança e pequenas reformas

Embora não sejam taxas obrigatórias, é importante lembrar que ao comprar um imóvel, o comprador geralmente enfrenta gastos adicionais com mudança, decoração e pequenas reformas.

Como funciona:

Planeje-se para esses custos adicionais que muitas vezes não são contabilizados no momento da compra do imóvel.

Dica: Faça um planejamento financeiro para cobrir esses gastos extras sem comprometer o orçamento.

Planeje-se para os custos adicionais na compra de um imóvel

Comprar um imóvel envolve muito mais do que o valor da propriedade. Entre taxas como ITBI, escritura, registro, e até mesmo custos de financiamento e corretagem, é fundamental estar preparado financeiramente para evitar surpresas. Ao entender e planejar esses gastos, você pode garantir uma transação tranquila e evitar problemas futuros.