Casa de Matthew Perry, de 'Friends', é vendida por R$ 48 milhões; veja fotos

A casa onde Matthew Perry, astro da série de TV “Friends”, morreu em 28 de outubro do ano passado foi vendida por R$ 48 milhões, segundo informações do The New York Times. A nova dona é Anita Verma-Lallian, uma incorporadora imobiliária e produtora de cinema de Scottsdale, Arizona.

O imóvel de 325 metros quadrados, localizado no bairro isolado de Pacific Palisades, em Los Angeles, tem quatro quartos e quatro banheiros. A casa, construída em 1965, foi comprado pelo ator por R$ 34 milhões em 2020. Perry fez várias reformas, incluindo a construção da banheira de hidromassagem em que foi encontrado morto.

Fanático pelo Batman, a estrela de "Friends" costumava postar imagens da decoração da casa com inspiração no homem-morcego - incluindo um bat-sinal iluminada por LED no fundo da piscina.

Mattew Perry morreu aos 54 anos vítima de "efeitos agudos da cetamina" - medicamento utilizado para tratar a depressão e ansiedade. Sua morte foi inicialmente classificada como afogamento, mas o legista do Condado de Los Angeles disse que o ator também tinha opioides em seu organismo. Seu assistente pessoal, dois médicos e outras duas pessoas foram acusadas ​​de fornecer cetamina a ele. Um dos médicos confirmou a acusação.